Brasil vai à Copa com primeiro lugar no ranking mundial Fifa: veja como apostar na Seleção

Brasil chega à Copa favorito para ser campeão. Veja como apostar na seleção!

O ano de 2022 é especial para os amantes de futebol de todo o planeta. A razão é simples: de 20 de novembro a 18 de dezembro vai ser disputada a Copa do Mundo do Qatar. Será que finalmente o hexacampeonato vem para o Brasil? Olha, há boas chances de isto acontecer.

O momento da Seleção Brasileira é positivo, mas deve-se ter em mente que outras equipes também chegam no torneio da FIFA com chances de título.

Todas estas grandes expectativas movimentam as casas de apostas, como a Betway. Sem dúvida alguma será uma oportunidade ótima e especial para você investir e dar os seus palpites nas apostas esportivas.

Como chega o Brasil na Copa do Mundo 2022

A campanha do time comandado pelo técnico Tite nas Eliminatórias da América do Sul para o Mundial foi sensacional. Uma das melhores de toda a história.

O Brasil terminou a competição invicto, sem uma derrota sequer. Em 17 partidas disputadas foram 14 resultados positivos e três igualdades, com quarenta gols marcados e apenas cinco sofridos.

A diferença para o segundo colocado da tabela, que foi a Argentina, ficou em seis pontos a mais. Certamente, quem investiu no Brasil nas apostas esportivas nesta disputa conseguiu ótimos e lucrativos retornos.

Somando todos os jogos, juntamente com os amistosos, são 13 partidas sem perder, contabilizando dez triunfos e três empates. Os próximos compromissos são os duelos amigáveis contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 29 de setembro, respectivamente.

Brasil e o ranking da FIFA



No final de junho deste ano a FIFA divulgou a atualização de seu ranking. O Brasil está no topo, o que justifica ainda mais o seu momento positivo. Nas casas de apostas, a formação canarinha é apontada como a grande favorita para levar o troféu para casa no dia 18 de dezembro.

A segunda colocação é ocupada pela Bélgica, surpreendentemente, e a terceira pela Argentina, que também vive uma fase de crescimento. A França, atual campeã mundial, está logo atrás, no quarto lugar.

Como apostar na Betway durante a Copa do Qatar

Como a Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta, todas as atenções estarão voltadas para o Qatar. Além de assistir aos jogos, você pode se sentir parte da disputa dando os seus palpites nas apostas esportivas.

A Betway é uma das principais casas de apostas internacionais que atuam no mercado brasileiro. Opções de investimentos e apostas não faltam para você escolher no catálogo da operadora.

Para fazer as suas apostas é preciso ter um cadastro na casa. Feito isso, você pode apostar mais a longo prazo, indicando qual equipe será campeã, quem vai ser artilheiro do torneio, quais times passam de determinada fase e por aí vai. Agora, há também as apostas diretas nas partidas.

Neste caso, as possibilidades de apostas são ainda maiores. Os mercados mais populares entre os jogadores são os seguintes: moneyline, handicap, empate anula aposta, total de gols, ambos marcam e dupla-chance.