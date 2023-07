Bônus De Boas-Vindas Melbet

A Melbet é uma das principais casas de apostas online do mercado, fornecendo uma plataforma de apostas de classe mundial que oferece uma gama abrangente de esportes e eventos para apostar. A oferta de bônus de boas-vindas da Melbet para novos usuários brasileiros é uma oportunidade excepcional para começar a explorar a riqueza de recursos e ofertas que a plataforma tem a oferecer. Se você quer saber como começar o seu jorney, dê uma olhada no guia detalhado aqui – melbet login.

A oferta de bônus de boas-vindas compreende um Bônus de 100% no primeiro depósito, até um máximo de 1200 BRL. Esta promoção oferece uma excelente oportunidade para novos usuários aumentarem sua banca e maximizarem suas chances de ganhar muito na Melbet. Os fundos de bônus adicionados podem ser usados para apostar em qualquer um dos mercados esportivos disponíveis, do futebol às corridas de cavalos e tudo mais.

Como Reivindicar O Bônus

As promoções de boas-vindas tornaram-se uma maneira popular de os sites de apostas esportivas online atrairem novos clientes e reterem os já existentes. No caso da Melbet, uma das casas de apostas esportivas mais conceituadas do setor, promoções de boas-vindas são oferecidas aos apostadores brasileiros que desejam apostar em seus eventos esportivos favoritos. Se você é novo neste site e deseja aproveitar ao máximo a promoção de boas-vindas, este guia passo a passo fornecerá todas as informações necessárias.

Acesse o site da Melbet e clique no botão “cadastro” e crie uma conta. Verifique sua conta seguindo as instruções enviadas para seu endereço de E-mail ou número de celular. Isso pode envolver o fornecimento de informações pessoais adicionais ou o upload de uma cópia do seu documento de identificação. Entre na sua conta Melbet e navegue até a seção “Promoções” na página inicial. Encontre a promoção de boas-vindas para apostadores brasileiros, que deve ser exibida com destaque e rotulada como “bônus de 100% até R$1200.” Certifique-se de atender aos critérios de elegibilidade para o bônus, como ser um novo cliente e fazer um depósito qualificado. Siga as instruções para fazer um depósito, que envolve selecionar seu método de pagamento preferido, inserir o valor do depósito e confirmar a transação. Aguarde até que o bônus seja creditado em sua conta, o que pode levar até 24 horas, dependendo do método de pagamento utilizado. Comece a usar os fundos de bônus para fazer apostas em seus eventos esportivos favoritos ou jogar jogos de cassino online.

Termos E Condições Da Oferta

A Melbet tem o prazer de receber novos clientes do Brasil! Temos o prazer de oferecer um fantástico pacote de promoção de boas-vindas aos nossos novos clientes. No entanto, é importante entender os Termos e Condições relacionados a esta oferta, pois o não cumprimento dessas diretrizes pode resultar na perda de seu bônus e ganhos.

Para se qualificar para a oferta, os novos clientes devem fazer um depósito de pelo menos 4 reais. Assim que o depósito for feito, o bônus será creditado automaticamente em sua conta, desde que os detalhes da sua conta estejam completos e seu número de telefone tenha sido verificado por SMS.

Vale ressaltar que o bônus deve ser apostado cinco vezes em apostas acumuladoras. Cada aposta deve ter pelo menos três seleções, com pelo menos três dessas seleções tendo odds de 1,40 ou superior. Uma vez que todas as apostas para o valor especificado tenham sido liquidadas, o bônus será considerado como apostado.

No entanto, as apostas reembolsadas não contam para o cumprimento do requisito de apostas. Além disso, as contas de criptomoedas não são elegíveis para todos os tipos de bônus, sem exceção.

As retiradas não podem ser feitas até que todos os requisitos da oferta tenham sido cumpridos, exceto no caso descrito no Apêndice (você pode verificar isso no site oficial da plataforma). Isso significa que o bônus deve ser apostado integralmente antes que quaisquer fundos possam ser retirados durante os primeiros 30 dias após você reivindicá-lo.

É importante observar que apenas um bônus é permitido por cliente, família, endereço, computador compartilhado, endereço IP compartilhado e quaisquer detalhes de conta idênticos. O não cumprimento dessas condições resultará no encerramento da conta.

Obtendo Acesso Aos Saques

Quando o bônus é reivindicado e os requisitos de apostas são atendidos com sucesso, você obviamente gostaria de sacar seu dinheiro e aproveitá-lo. No entanto, você precisaria concluir uma verificação de identidade para que isso fosse possível. A Melbet é uma plataforma legal e, portanto, adere às políticas KYC e AML, que exigem que todos os usuários provem que estão legalmente autorizados a jogar e não estão envolvidos em nenhum esquema de lavagem de dinheiro. Para concluir a verificação de identidade e ter acesso aos saques, siga o guia abaixo.

Passo 1: Reúna Os Documentos Necessários. Para verificar sua identidade, você precisará fornecer um ou mais dos seguintes documentos:

Passaporte;

Carteira Nacional de identidade (RG);

Carteira de Habilitação (CNH).

Certifique-se de que o documento escolhido é válido e tem uma fotografia clara de você.

