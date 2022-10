Betsson chega ao México e amplia a presença na América Latina

Operadora já está presente no Brasil e na Colômbia e agora chega a mais um mercado

Referência no mercado de apostas esportivas, a operadora sueca Betsson tem desde 2008, como um dos seus objetivos, o mercado da América Latina.

Dentro dessa estratégia de crescimento, por exemplo, a Betsson Brasil vem investindo muito por aqui, especialmente em clubes de futebol. Assim deve ser feito também na terra do Chaves e do Chapolin Colorado nos próximos anos.

Além das apostas esportivas, a marca também oferecerá os serviços de cassino online e de cassino ao vivo em suas plataformas. Abaixo, ao longo deste texto, você fica por dentro de mais detalhes desta expansão.

Parceira Betsson + México

A operação da casa de apostas sueca no país da América do Norte já está ativa por meio da Betsson.mx. O acordo começou a valer desde agosto deste ano. A empresa quer aproveitar que este ano é de Copa do Mundo e fazer com que o torneio divulgue ainda mais o seu nome.

No site do Betsson Group, o diretor comercial Andrea Rossi comentou a chegada da operadora em solo mexicano.

“Estamos muito felizes por ter lançado no México, o segundo maior mercado de jogos da América Latina. Usaremos nossa experiência no setor de jogos online e, com isso, temos certeza de que atingiremos nossa visão de oferecer produtos atraentes, além de proporcionar a melhor experiência ao cliente do setor, agora também para nossos clientes mexicanos.”

História da Betsson

Bastante antiga no mercado de apostas, a Betsson foi fundada na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 2001. A empresa é uma das principais do setor na atualidade. Já a sua chegada no Brasil aconteceu anos depois, em 2019.

Trata-se de uma operadora confiável e segura, que tem a licença da Malta Gaming Authority (MGA) – concedida pelo Governo de Malta. Esta é uma das principais licenças que regulam os jogos on-line. No Brasil, um dos garotos-propaganda da casa de apostas Betsson é o ex-jogador de futebol Zé Roberto.

Como apostar na Betsson?

Para o jogador brasileiro dar os seus palpites nas apostas esportivas da Betsson ou até mesmo se divertir no cassino é preciso ter um cadastro de usuário. O processo de registro é simples e rápido. Não esqueça de resgatar o bônus de boas-vindas oferecidos pela operadora na hora que você for fazer o primeiro depósito.

Falando especificamente das apostas esportivas, a Betsson tem um catálogo variado, com diversas modalidades. Você encontra esportes tradicionais, como futebol, basquete e vôlei, além de práticas não tão comuns por aqui. É o caso da sinuca e do padel. Tem também os badalados e-sports, febre principalmente entre os jogadores mais jovens. Vale lembrar que para apostar é preciso ter mais de 18 anos.

Já em relação aos mercados de apostas também não faltam opções. Estes mercados nada mais são do que os variados palpites que você pode dar. Entre as apostas mais procuradas pelos jogadores estão as seguintes: moneyline (1 x 2 ou resultado final), ambos marcam, dupla-chance (hipótese-dupla), total (over/under) e empate anula aposta (draw no bet).