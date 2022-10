Bet365 Apostas se junta ao Century Casinos e chega ao Colorado, nos EUA

Empresa de apostas esportivas já opera no Brasil desde 2017

A empresa britânica Bet365 foi uma das casas de apostas esportivas pioneiras a entrar no mercado brasileiro. Você pode até não ser apostador, mas certamente já ouviu falar na Bet365 Brasil.

Agora, a operadora está expandindo as suas fronteiras. Recentemente, ela anunciou a sua chegada no estado norte-americano do Colorado. Ao longo deste texto, você fica por dentro de mais detalhes desta transação.

Bet365 nos Estados Unidos

É fato que a Bet365 é uma marca gigantesca no mundo das apostas, mas até o momento o seu grande domínio de mercado é muito focado na Europa. Agora, o objetivo dos britânicos é entrar com força nos Estados Unidos, onde há um mercado consumidor gigantesco.

Anteriormente, a Bet365 operava no estado de Nova Jersey. Como nos Estados Unidos os estados têm legislações próprias, era preciso uma negociação para expandir os horizontes. Para chegar ao Colorado, a casa fechou uma parceria com a Century Casino – empresa responsável pelo gerenciamento de vários cassinos em estados americanos e também em navios de cruzeiro.

O acordo entre a Century e a Bet365 terá a validade pelo prazo de dez anos. Sendo assim, os apostadores da terra do Tio Sam vão poder dar os seus palpites em diversas modalidades esportivas, utilizando diversos mercados. Opções para eles não faltarão. Também serão realizados eventos com o objetivo de mostrar a marca da Inglaterra.

História da Bet365

A trajetória da Bet365 começou no Reino Unido no ano de 2000, ao ser fundada pela empresária britânica Denise Coates. A empresa está localizada na cidade inglesa de Stoke-On-Trent e conta com a licença internacional concedida pelo Governo de Gibraltar, a Gibraltar Gaming.

No momento em que este texto foi escrito, a Bet365 era a patrocinadora master do Stoke City – time da cidade onde a casa de apostas está sediada. Já a chegada da Bet365 no mercado brasileiro foi em 2017.

Como fazer apostas na Bet365?

Para dar palpites nas apostas esportivas e no cassino online da Bet365 é obrigatório você ter mais de 18 anos e estar cadastrado na operadora como usuário. Para se registrar são pedidas informações pessoais básicas como nome, sobrenome, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail, entre outras.

Crie também uma senha de acesso segura. Feito isso, você já pode resgatar o bônus de boas-vindas que a operadora oferece aos seus novos jogadores. Agora é a hora de realizar o primeiro depósito para então fazer as apostas.

No caso das apostas esportivas, o catálogo de modalidades oferecidas tem mais de 15 opções para você escolher, com diversos mercados de apostas. Tem apostas para todos os tipos de jogadores: casuais, que buscam entretenimento e diversão, como também os profissionais, que estão atrás de retornos altos e lucrativos por meio de seus palpites.

Como recurso bastante útil, a Bet365 permite que os seus clientes assistam a diversos eventos esportivos de maneira ao vivo por meio do livestream. Desta forma, você não precisa buscar outra plataforma para ver os seus jogos.