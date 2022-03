Barcelona não pretende aumentar termos de renovação de Ronald Araujo

De acordo com as últimas notícias da Rádio Cataluyna, o Barcelona decidiu não aumentar seus termos de renovação de contrato com Ronald Araujo, depois de lhe oferecer um aumento três vezes maior que seu salário atual.

O uruguaio rejeitou sua oferta inicial, considerando que o aumento não foi substancial o suficiente para continuar. Ele quer um salário que reflita seu desempenho, que, segundo ele, está no nível de Pedri e Ansu Fati.

Barcelona reconhece que há muitos pretendentes a Araujo, mas estão dispostos a correr o risco, não revisando mais sua oferta. Eles esperam que ele acabe aceitando a oferta, já que há a possibilidade dele obter um aumento substancial durante suas futuras renovações.

O contrato atual de Araujo termina em 2023, e o Manchester United tem sido cotado com grande interesse no defensor. Os Reds Devils ofereceram a ele um pacote salarial de 8 milhões de euros anualmente, enquanto o Arsenal apresentou um pacote de 6 milhões de euros – o mesmo que a oferta do Barcelona.

Recentemente, a Juventus também foi citada com interesse, mas parece que os clubes da Premier League terão prioridade caso Araujo enfrente a porta de saída. Dito isto, ainda faltam vários meses até que seu contrato chegue perto de ser finalizado, e uma das duas partes poderia muito bem desistir.

Araujo é um componente chave do projeto de reconstrução do Xavi e demonstrou sua capacidade de se adaptar como um zagueiro central moderno, mantendo performances de alto nível. Ambas as qualidades estiveram presentes na recente partida contra o Real Madrid, onde ele jogou como lateral-direito e limitou todo potencial de Vinicius Jr. O Barça ainda tem muito a aproveitar de Araujo, já que o jogador é bastante essencial para uma defesa consistente e forte.

