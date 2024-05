Bahia tem início de temporada positivo em 2024; e os números mostram isso

O Bahia faz um começo de Campeonato Brasileiro de forma que surpreende a muitos, até mesmo, torcedores tricolores. Com um estilo de jogo ofensivo, adotado pelo treinador Rogério Ceni, o balanço do início de 2024 tem sido marcado por mais pontos positivos do que negativos.

No fim do mês de maio, o Bahia já conta com um elevado número de 31 jogos realizados, contabilizando todas as quatro competições que disputa – Baiano, Nordestão, Copa do Brasil e Série A.

No que diz respeito ao aproveitamento, o balanço é altamente positivo. A equipe tricolor tem 21 triunfos conquistados. Isso representa um alto índice de 68% de triunfos no ano.

O Bahia também tem quatro empates e apenas seis derrotas na temporada. É importante mencionar ainda que duas dessas derrotas ocorreram com um time totalmente sub-20, quando a equipe principal se preparava para outras partidas.

Já quanto ao aproveitamento dos pontos disputados, o Bahia tem 72% em 2024.

Bahia tem destaque ofensivo em 2024

Nos 32 jogos realizados até este momento da temporada, o Bahia tem exatamente 63 gols. Isso significa uma média de quase dois gols por partida disputada.

Já o fator que mais chama a atenção é que o Bahia balançou as redes em 29 jogos, que corresponde a mais de 90% dos jogos de 2024 até então.

Novamente, é válido ressaltar que dois desses jogos sem gols ocorreram nas derrotas sofridas quando jogou com um time completamente sub-20.

Em um recorte ainda mais específico, o time principal do Bahia marcou gol em 28 dos 29 jogos que realizou no ano.

Os goleadores são Thaciano, Everaldo e Cauly.

Números defensivos do Bahia também são consistentes em 2024

Se a defesa foi um problema sério nos últimos anos, em 2024 o Bahia tem tido números consistentes sob o ponto de vista positivo.

A equipe tricolor levou apenas 29 gols em 31 partidas disputadas, contabilizando as duas equipes (principal e sub-20) nos jogos oficiais deste ano.

A média é consideravelmente baixa, de apenas 0,94 gol por jogo realizado.

Novamente, é destacável o fato de que o time sub-20 levou oito gols nas partidas que disputou.

Nesse caso, quando esteve em campo com seu time principal completo, o Bahia sofreu apenas 21 gols em 28 jogos, o que comprova a eficiência defensiva do time treinado por Rogério Ceni.

Levando em consideração os meses de abril e maio, o Bahia registrou uma sequência de quatro triunfos consecutivos, em que levou apenas um gol nessas partidas.