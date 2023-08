Aviator Cassino : 3 Melhores Sites com Jogo do aviãozinho Aviator Bet em 2023

Você está procurando o melhor Aviator Cassino para jogar de graça ou para jogar com dinheiro real? Encontre os 3 melhores cassinos Aviator!

1 – Jogue Aviator no Pin UP Cassino – Visite o site e jogue de graça sem registro!

2 – Jogue Aviator no 20Bet Casino – Visite para obter o código de bônus e receber 15 rodadas grátis!

3 – Jogue Aviator no Copagolbet Casino – Demo grátis sem cadastro e PIX disponível para apostas com dinheiro real!

Você sabe do que se trata o Aviator? Se a resposta for “não”, nesse texto nós vamos explicar tudo sobre o jogo e em seguida auxiliá-lo a encontrar a plataforma mais confiável para apostar em 2023.

Os jogos de cassino têm se tornado cada vez mais populares no Brasil, mas, para a maioria das pessoas, ainda pode ser um pouco difícil encontrar os melhores sites para jogá-los. É preciso considerar o tipo de jogo, formas de pagamento, bônus para novos usuários e a confiabilidade do cassino em questão.

Um dos jogos de cassino online mais populares, sobre o qual nós vamos falar hoje, é o Aviator. Atualmente, ele pode ser jogado em diversas casas de apostas brasileiras, utilizando dinheiro real. Para ajudar os apostadores, nós selecionamos os 3 melhores cassinos para jogar Aviator no Brasil.

1 – Site de apostas PinUP Bet: não precisa criar conta, jogue de graça

Dando início à nossa lista está a primeira cassino online que oferece o Aviator, a PinUP Bet. Abaixo, nós separamos a avaliação do site de acordo com 3 categorias: métodos de pagamento e bônus, opções de jogos (incluindo Aviator) e demais características relacionadas à sua confiabilidade.

Formas de pagamento e bônus nos cassino Aviator

Dentre os vários métodos de pagamento aceitos pela PinUP Bet, estão as criptomoedas (Bitcoin, Dogecoin, Ethereum e Litecoin), carteiras digitais, transferência bancária, boleto e o nosso famoso Pix. A porcentagem de retorno para valores apostados com qualquer um desses métodos é de 94%.

A PinUP Bet traz uma grande variedade de bônus, a partir de um valor mínimo de apostas de R$ 10. O bônus máximo é de R$ 1500 para depósitos de R$ 1200. Naturalmente, isso significa que valores menores resultarão em bônus menores. O limite de saque do site é de R$ 200 de ganhos por mês.

Jogos oferecidos

Além do Aviator, outros jogos de cassino disponíveis na PinUP Bet são a loteria, roleta, blackjack, pôquer, jackpots e slots. Ao todo, são mais de 500 jogos de cassino online, o que pode ser considerado uma seleção bastante variada, de acordo com as preferências de cada apostador.

Para as apostas esportivas, encontramos modalidades como o futebol, basquete, esportes de combate, tênis e tênis de mesa, voleibol, hóquei no gelo, polo aquático, handebol e até mesmo competições de eSports. Para os apaixonados pelos esportes, a plataforma é altamente recomendada.

Confiabilidade do cassino Aviator

Assim como outros sites de apostas esportivas, PinUP Bet não possui um aplicativo, mas funciona perfeitamente nos aparelhos celulares. Ele não oferece programa de fidelidade, mas o atendimento é feito inteiramente em português, através de chats ao vivo ou mesmo do muito utilizado WhatsApp.

É preciso mencionar que a plataforma não possui transmissão ao vivo de apostas, o que conta como ponto negativo. Apesar disso, o site é bem regulado e gerenciado, além de possibilitar que o apostador delete sua conta, caso assim escolha, com o processo levando no máximo 24 horas desde o pedido.

2 – 20Bet: código de bônus e 15 giros gratuitos disponíveis

O segundo site da lista de melhores cassinos com o Aviator é o 20Bet. A plataforma está entre as mais tradicionais do nicho no mercado, sendo bastante vantajosa e acessível para o público brasileiro. Assim como no item anterior, nós separamos a análise sobre essa casa de apostas em 3 categorias.

Formas de pagamento e bônus nos cassino Aviator

Com relação às formas de pagamento, a 20Bet aceita cartões de créditos, carteiras digitais e criptomoedas. Ele é também um dos melhores sites para se apostar, com um retorno de 95%. Apesar disso, é válido destacar que o “cashout” só está disponível para alguns dos jogos na plataforma.

Já o bônus de boas-vindas é de 100% do valor no primeiro depósito (para um máximo de R$ 600), o qual deve ser de pelo menos R$ 60. Além disso, uma das suas características positivas mais curiosas é o fato de que oferece bônus de carga às sextas-feiras, a fim de incentivar seus jogadores neste dia.

Jogos oferecidos

Antes de falarmos especificamente sobre os jogos de cassino, é válido mencionar também as apostas esportivas. Ao todo, são mais de 40 esportes oferecidos, incluindo o futebol, o basquete, o vôlei e outros. É possível que os apostadores acompanhem jogos e resultados diretamente na plataforma.

No âmbito dos jogos de cassinos online, a oferta é de mais de 500 títulos, os quais se encaixam em slots, jackpots slots, pôquer, blackjack, roleta e cassino ao vivo. Como é possível deduzir, o Aviator faz parte destas opções, o que significa que o apostador nunca ficará sem um novo jogo para praticar.

Confiabilidade do cassino Aviator

Assim como todas as maiores casas de apostas esportivas e cassinos Aviator, a 20Bet oferece atendimento em português brasileiro. Para aqueles que precisam de ajuda, é possível entrar em contato por chat ao vivo ou por e-mail. A plataforma é licenciada e gerenciada por algumas das empresas mais respeitadas da área.

A 20Bet não possui um aplicativo dedicado para smartphones, o que podemos considerar algo negativo. Apesar disso, os apostadores podem acessar o site com smartphones sem qualquer dificuldade. Esse é um elemento imprescindível, considerando que boa parte dos brasileiros só usam smartphones.

3 – Copagolbet Cassino : aceita pagamento com Pix e pode ser testado de graça

Para fechar a lista de cassinos com jogo Aviator , vamos falar da Copagolbet. Ela é também a plataforma mais recente das três, tendo sido lançada em 2020. Além das apostas esportivas, o site também possui diversos jogos de cassino online e transmissões de apostas ao vivo.

Formas de pagamento e bônus nos cassino Aviator

Copagolbet tem odds um pouco acima da média do mercado, o que é especialmente bom para aqueles que gostam de fazer apostas com valores altos. O mínimo que pode ser apostado é R$ 0, 01, enquanto o máximo chega próximo dos R$ 10.000. O único método de pagamento disponível no site é o Pix.

Um bônus interessante da Copagolbet e o que a diferencia de outros sites do gênero, é o seu bônus triplo. Na prática, você recebe 100% do valor do seu primeiro depósito, 75% do valor do segundo depósito e 50% do valor do terceiro depósito. O total máximo dos bônus chega a R$ 2000.

Jogos oferecidos

O principal atrativo da Copagolbet é o Aviator, mas ele não é o único. O site possui outros jogos de cassino tradicionais, como blackjack, bacará, roletas, dados, bingos, vídeo pôquer e outros. Para aqueles que se interessam por diferentes atividades de cassinos online, opções é o que não faltam!

De maneira complementar, é possível apostar em esportes, com foco especial sendo dado ao futebol. Além disso, apostadores podem acompanhar competições e resultados através do próprio site, incluindo jogos de eventos internacionais bastante procurados, como a Copa do Mundo feminina.

Confiabilidade do cassino Aviator

A interface da Copagolbet é otimizada para que o apostador encontre tudo o que busca de maneira fácil. Para isso, o site é dividido em categorias, com uma aba para as apostas esportivas e outra para os jogos de cassino (os quais incluem, além do Aviator, os jogos de mesa e diferentes tipos de slots).

A versão para smartphones e outros dispositivos móveis tem as mesmas características daquela para desktops. Por fim, o suporte da Copagolbet é muito bem avaliado, trazendo como canais de comunicação oficiais o e-mail, bate-papo online e até mesmo a chance de se comunicar por telefone.

Quais são as regras do Aviator?

A fim de fazer a melhor escolha sobre onde jogar Aviator, é interessante saber quais são as regras do jogo. Como a maioria dos jogos de cassino online, ele é uma atividade que pesa risco e recompensa. Ou seja: o jogador deve, baseado no seu raciocínio lógico, decidir qual o melhor momento de parar.

Funciona da seguinte forma: um avião decola em direção a um destino. Conforme ele segue seu caminho, vai subindo em altitude, o que aumenta os valores a serem ganhos. Quando o jogador decide parar, ele ganha o valor da altitude na qual o avião foi capaz de chegar. Tudo bastante simples, certo?

O que eleva o jogo é o fato de que o avião pode cair a qualquer momento! Isto é: caso o apostador não decida parar o avião no momento mais adequado, ele corre o risco de perder o valor que apostou! É preciso, então, considerar se o avião vai ser capaz de chegar ao seu destino ou se deve parar antes.

Ufa, acho que falamos sobre tudo o que esses 3 cassinos Aviator têm a oferecer! Apesar disso, apenas uma visita em cada uma delas pode garantir que você descubra os jogos de cassinos disponíveis, os quais são tão interessantes quanto o Aviator, oferecendo regras e oportunidades de ganhos únicas.

Agora que você já conhece sobre a PinUP Bet, a 20Bet e a Copagolbet, já pode fazer uma escolha mais consciente. Independentemente do site no qual jogue Aviator, a atividade continua oferecendo entretenimento para aqueles que apostam de maneira responsável em plataformas confiáveis!