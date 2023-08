Aviator Aposta: Melhores Sites de Apostas com Jogo do aviãozinho Aviator Bet em 2023

Você está procurando a melhor casa de apostas Aviator para jogar de graça ou para jogar com dinheiro real? Encontre os 3 melhores sites de apostas Aviator do Brasil em 2023!

Você sabia que é possível jogar o jogo Aviator sem que se crie conta em um cassino online? Pois é! Algumas plataformas até mesmo oferecem bônus para novos usuários, o que é algo muito tentador.

Quando falamos sobre os jogos de cassino online, os tipos mais mencionados são os slots e as roletas. Embora esses dois representam uma boa parcela dos jogos disponíveis nas plataformas de apostas, existem milhares de jogos associados com as duas atividades, o que pode confundir os jogadores.

Um dos jogos de cassino online mais populares atualmente é o Aviator. O título funciona de maneira similar a outras apostas, mas possui regras próprias bastante interessantes. Abaixo, nós vamos explicar como o jogo funciona e em seguida indicar os melhores cassinos online para jogá-lo!

O que é o Aviator?

O Aviator é um jogo de cassino online clássico, com regras fáceis de serem compreendidas, mesmo por jogadores iniciantes. Trata-se de um jogo no qual um avião decola e o apostador deve decidir quando ele irá pousar. Conforme alça voo, os valores a serem ganhos aumentam cada vez mais.

Com base nessa descrição, parece fácil deduzir que devemos deixar o avião chegar ao seu destino, certo? Sim, mas existe um “porém”: o avião pode cair a qualquer momento, levando consigo os valores que foram ganhos até aquele ponto. O apostador, então, deve tomar uma decisão estratégica!

Devo parar o avião enquanto ele ainda está em valores baixos, ou deixar que ele alce voo e consiga valores maiores? Se escolher a segunda opção, você corre o risco de perder tudo, mas esse é um dos motivos pelos quais o Aviator é um dos jogos mais divertidos e populares das casas de apostas.

Onde posso jogar o Aviator?

1 – 20Bet site de apostas: confira a plataforma e ganhe código de bônus e 15 giros grátis!

A 20Bet é ao mesmo tempo uma casa de apostas esportivas e um cassino online, oferecendo uma variedade de jogos e outras atividades. O site funciona inteiramente em português brasileiro e possui “odds” acima do mercado. Não existe um aplicativo para a plataforma, mas o site é 100% responsivo.

Embora a 20Bet aceite criptomoedas, ela possui os “contras” de não oferecer muitas promoções para novos usuários e ter a opção de cashout apenas para alguns jogos. Apesar disso, a plataforma é completamente confiável e os usuários não relatam quaisquer problemas com os pagamentos.

A 20Bet possui apostas esportivas em mais de 40 esportes, incluindo futebol, tênis, basquete, tênis de mesa, hóquei no gelo, voleibol, beisebol, futebol americano e handebol. Além disso, ele fornece mais de 500 jogos de cassino, dentre eles o Aviator, sendo uma das principais plataformas com o jogo.

O site aceita 3 formas diferentes de pagamento: cartões de crédito, carteiras digitais e criptomoedas. Dentre as opções de carteira digital estão Skrill, Neteller e Ecopayz. Já para as criptomoedas, os tipos aceitos são a Bitcoin, Litecoin e Ethereum, consideradas as principais “cripto” no mercado online.

O limite de apostas da 20Bet é de R$ 600 por aposta, R$ 1500 por dia e R$ 3000 por semana. O site é licenciado e gerenciado por empresas reconhecidas e respeitadas no mercado de apostas esportivas. Esse aspecto pode ser verificado através de pesquisas em plataformas que ranqueiam cassinos online.

Existe uma atenção especial dada para os bônus aos apostadores, incluindo bônus de boas-vindas de 100% do valor no primeiro depósito, com um total máximo de R$ 600. Receber o bônus é fácil, bastando somente fazer um depósito no valor mínimo de R$ 60, o que o torna bastante acessível.

Além disso, existe um bônus especial para apostas realizadas às sextas-feiras. Também vale destacar um programa de fidelidade, bem como um retorno de 95%, o qual é considerado acima da média do mercado. Embora não possua aplicativo, smartphones podem acessar o site através da sua URL.

Por fim, vale mencionar que a 20Bet oferece slots, jackpots slots, pôquer, blackjack, roleta e cassino ao vivo. Caso os apostadores encontrem qualquer problema, é possível entrar em contato com o suporte através dos canais de comunicação oficiais, seja no chat ao vivo ou por correio eletrônico.

2 – PinUP Bet: visite o site e jogue de graça sem criar conta!

PinUP Bet trata-se de um site de apostas e jogos de cassino online com uma grande variedade de esportes e modalidades de jogos. A plataforma possui vários métodos de pagamento e o atendimento é todo realizado em português brasileiro, o que deixa o site mais próximo dos apostadores daqui.

Além de ter um atendimento rápido e eficiente, existe uma boa variedade de bônus oferecidos. Por outro lado, destaca-se negativamente a ausência de um aplicativo dedicado para smartphones, bem como poucas opções de jogos de cassino online e a ausência de transmissões para apostas ao vivo.

O retorno das apostas feitas na PinUP Bet é de cerca de 94%. O valor mínimo das apostas é de R$ 10, com 5 métodos de pagamento disponíveis: transferência bancária, carteira digital (Ecopayz, Inovapay, Muchbetter, Neteller e Skrill), Pix, boleto e criptomoedas (Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin).

São mais de 50 tipos de esportes ofertados, como futebol, basquete, tênis, voleibol, hóquei no gelo, eSports, handebol, tênis de mesa, esportes de combate e polo aquático. Além disso, os jogos de cassino incluem slots, jackpots slots, pôquer, blackjack, roleta e loteria, bem como o famoso Aviator.

Dentro das categorias de jogos de cassino descritas acima, existem mais de 500 títulos disponíveis. Tudo isso é beneficiado pelo fato de que o site é gerenciado e regulado por empresas e instituições renomadas no mercado de apostas esportivas, o que garante segurança aos apostadores brasileiros.

O bônus de boas-vindas é de 100% do valor do primeiro depósito, com um limite máximo de R$ 1500. O bônus de R$ 1500 é incluso para um depósito de R$ 1200, o que resulta em um total de 120%. Naturalmente, depósitos de valores menores irão render bônus menos significativos, mas ainda bons.

A PinUP Bet não oferece programa de fidelidade, mas traz um reembolso em apostas múltiplas de 55%, além de 100% de bônus em apostas múltiplas vencedoras. O limite de saque mensal para os apostadores é de R$ 200, o que deve ser levado em conta antes de realizar depósitos e apostas.

Para finalizar, é interessante mencionar que a conta na PinUP Bet pode ser cancelada a qualquer momento, tendo efeito em até 24 horas. A ajuda pode ser encontrada no chat ao vivo e via WhatsApp. Tudo isso resulta em uma nota final de 4.5 (de 5) estrelas, uma média respeitável para um cassino.

3 – Copagolbet site de apostas: teste gratuitamente sem conta e pague com Pix!

A terceira casa de apostas e cassino online que vamos apresentar hoje é a Copagolbet. Ela é uma das plataformas mais recentes, tendo sido lançada em 2020. Isso, porém, não significa que seja menos confiável do que as outras, já que, em pouco tempo, conseguiu encantar os apostadores brasileiros.

A Copagolbet oferece suporte via e-mail, bate-papo online e telefone. Ela também possibilita apostas esportivas e jogos de cassino online e ao vivo. Essas últimas, em especial, garantem a ela uma característica distinta (e positiva) de boa parte das outras plataformas no segmento das apostas.

Ao visitar o site, o jogador se depara com um menu organizado por categorias, o que facilita encontrar o jogo desejado, como o Aviator. Existem abas específicas para apostas e jogos de cassino (incluindo jogos de mesa, slots e outros). Tudo isso torna a plataforma acessível para novos apostadores.

A versão mobile do site é tão organizada quanto a versão desktop, entregando o mesmo conteúdo. A única diferença é o fato de que ela é apropriada para telas menores, como as de smartphones e tablets. Assim como as outras casas de apostas mencionadas neste texto, a Copagolbet não tem app.

A Copagolbet oferece “odds” um pouco acima da média, por volta de 2%. Embora a porcentagem seja baixa quando consideramos apostas pequenas, esses 2% rapidamente fazem a diferença quando o apostador decide jogar valores maiores, de modo que a plataforma se torna bastante atrativa.

Embora o valor mínimo de depósito seja de R$ 20, o jogador pode começar a apostar nos jogos com apenas R$ 0,01. Quanto ao valor máximo das apostas, o total chega em pouco mais de R$ 10.000. Para os novos usuários, existe um bônus de boas-vindas de 100% para um valor máximo de R$ 2000.

Além do bônus de depósito inicial, o segundo e o terceiro depósitos também agregam valores (75% e 50%, respectivamente). É preciso destacar, porém, que todas as apostas e saques na Copabelbet devem ser feitas através de Pix, o que não é um ponto negativo, considerando a conveniência.

A partir das análises das três casas de apostas mencionadas acima, você deve considerar os prós e os contras de cada uma, de acordo com o que busca ao jogar o Aviator pela internet. É possível, inclusive, praticar o jogo em todas elas, aproveitando os benefícios que cada uma traz para novos usuários.