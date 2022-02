Atlético-MG x Flamengo: Final da supercopa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que neste domingo, 20 de Fevereiro, será realizada a final da Supercopa do Brasil. Duelo de gigantes, contará com duas das três principais equipes do futebol brasileiro.

Atlético-MG x Flamengo: Onde assistir?

O confronto entre Atlético-MG e Flamengo será transmitido pela Rede Globo, na tv aberta e pela Sportv, na tv fechada. Partida única, na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 16h.

Sobre o Atlético-MG

Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil 2021, o galo vem embalado por essa sequência de títulos conquistados. Vice-líder no campeonato mineiro, com 16 pontos, 2 atrás do rival Cruzeiro, a equipe mineira vem de uma sequência de 2 vitórias:

1×0 no Athletic Club, equipe de menor expressão.

equipe de menor expressão. 2×0 no América-MG, um de seus principais rivais.

Motivados, os jogadores do Galo, tem vindo a público com frequência para falar deste confronto.

“Me superar a cada ano” disse o atacante Hulk em uma recente entrevista do Globo Esporte.com.

Sobre o Flamengo

Diferente do Galo, o “MENGÃO” não foi tão “AO” no ano de 2021. Com diversas divergências, trocas de técnico e mudanças no elenco, o Flamengo disputou tudo, mas não ganhou nada. Diante de um 2022 ainda um pouco complicado, com a chegada do novo técnico, o Flamengo vem de duas vitórias no campeonato carioca:

2×0 no Madureira.

5×0 diante do Nova Iguaçu.

Em busca de um 2022 melhor e com títulos, a equipe do Flamengo vem com uma pressão da torcida muito alta para este confronto.

Atlético-MG x Flamengo: Apostas

O duelo será bastante equilibrado, estamos falando das duas principais equipes do futebol hoje, super elencos.

O Atlético, embalado pela sequência de títulos, vem para o confronto com “menos peso” nas costas.

No Betsul, as odds estão:

2.50 a favor do Atlético Mineiro.

A equipe do Flamengo, diante de toda pressão que a imprensa, diretoria e torcida vem colocando no elenco, vem motivada para o confronto.

No Betsul, as odds estão:

2.66 a favor do Flamengo.

Temos a possibilidade de empate no tempo regulamentar, porém, tratando-se de uma final de supercopa do Brasil, uma das equipes sairá com o caneco.

E aí, essa taça vai para Belo Horizonte ou Rio de Janeiro?

