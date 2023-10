Até 2023: Quem são os Melhores Jogadores da Champions League? 

A Liga dos Campeões da UEFA é, sem dúvida, uma das competições mais prestigiadas do futebol mundial. A cada temporada, os olhos do mundo se voltam para os maiores espetáculos, ansiosos para ver quais serão os melhores jogadores da Champions League.

Nomes como Cristiano Ronaldo e Messi sempre encheram os olhos de todos os fãs da competição, porém com ambos longe dos campos da disputa nesta temporada, saber os nomes dos melhores jogadores da Champions League vai te ajudar a acompanhar melhor a competição.

Na temporada 2022/2023 do campeonato, o Manchester City conquistou seu primeiro título, marcando um feito notável. A equipe teve um desempenho excepcional, culminando na seleção de nove de seus jogadores na equipe ideal da competição, montada pela própria UEFA.

HAALAND

Erling Haaland, com 23 anos, é um atacante norueguês. Integrante da equipe do Manchester City. Haaland foi eleito o melhor jogador da Champions League 22/23 com números expressivos de 11 partidas, com 12 gols marcados, 1 assistência e uma taxa de passes finalizados de 76%.

VINI JR.

Vinicius Junior, conhecido como Vini Jr, possui apenas 23 anos e é tido como uma das grandes revelações do futebol brasileiro. Na última temporada, o Na última temporada, o atacante do time do Real Madrid jogou 10 partidas, marcou 7 gols e deu 5 assistências, com uma taxa de passes finalizados de 81%.

L. MARTINEZ

Lautaro Martínez é um atacante argentino de 26 anos que joga na Internazionale de Milão, onde contribuiu para que a equipe chegasse à final da competição. Martínez jogou 12 partidas na Champions 22/23, marcou 3 gols e deu 3 assistências, com uma taxa de passes finalizados de 72%.

B. SILVA

Bernardo Silva, com 29 anos, é um meio-campista português que atua no Manchester City. Sua carreira inclui passagens pelo Benfica e Mônaco. Bernardo Silva jogou 9 partidas no campeonato, marcou 3 gols e deu 1 assistência, com uma taxa de passes finalizados de 90%.

RODRI

Rodri Hernandez, espanhol de 27 anos, joga como meio-campista no Manchester City. Rodri jogou 11 partidas, marcou 2 gols, com uma média de 83 passes por partida e uma taxa de passes finalizados de 92%, números que o nomearam como um dos melhores jogadores da Champions League 22/23.

D. BRUYNE

Kevin De Bruyne, belga de 32 anos, atualmente joga como meio-campista no Manchester City. De Bruyne começou sua carreira profissional no KRC Genk na Bélgica. Na competição teve 2 gols, 6 assistências em 9 partidas e 78% de passes completos.

DIMARCO

Federico Dimarco é um zagueiro italiano de 25 anos que iniciou sua carreira no Internazionale de Milão, mas atualmente é atleta do Manchester City. Jogou 10 partidas na UEFA Champions League 2022/23, com 5 assistências, com uma taxa de passes finalizados de 76%.

STONES

John Stones, com 29 anos, é um zagueiro inglês que atualmente joga pelo Manchester City. Sua trajetória inclui passagens pelo Barnsley e Everton. Stones jogou 8 partidas, com 1 gol, 1 assistência, 91% de taxa de passes completos em média de 51 passes por partida.

R. DIAS

Ruben Dias, com 26 anos, é um defensor português que atua pelo Manchester City. Ele começou sua carreira no Benfica em Portugal. Na Champions 22/23 jogou 11 partidas, com 1 gol, uma média de 80 passes por jogo e uma taxa impressionante de passes finalizados de 95%.

WALKER

Kyle Walker, de 33 anos, é um defensor inglês do Manchester City. Sua carreira inclui na bagagem times como Sheffield United e Tottenham Hotspurs. Kyle Walker atuou em 18 partidas na temporada da competição, com 89% de passes completos e 64 passes por partida.

EDERSON

Ederson Moraes, conhecido como Ederson, é um goleiro brasileiro de 30 anos que atua pelo Manchester City. Na Champions 22/23 Ederson jogou 11 partidas demonstrando excelentes defesas, incluindo uma crucial aos 42’ do segundo tempo na final.

Além da seleção escolhida pela UEFA, é preciso se atentar a grandes nomes como Kylian Mbappé, atacante francês de 23 anos, que atua no Paris Saint-Germain e jogou 7 partidas, marcou 7 gols, e teve 3 assistências na Champions League 2022/23, com uma taxa de passes finalizados de 80%.

O Manchester City vem se preparando para conquistar o Bi da tão sonhada competição, enquanto times como o Real Madrid e a Inter de Milão se preparam para o superar na temporada que promete impressionantes duelos

Os números e o desempenho brilhante dos atletas mostraram por que eles são considerados os melhores jogadores da Champions League.