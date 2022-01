As piores contratações do Barcelona nos últimos anos

As más contratações do Barcelona são apenas um dos sintomas de uma grave crise econômica, institucional e esportiva que o time tem enfrentado. As apostas no futebol espanhol focam, entretanto, em saber se nesse contexto de dificuldades, o Barça conseguirá se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões europeia.

Longe do primeiro lugar na classificação da Liga espanhola, eliminado na Champions League e na Copa do Rei, o time catalão ficou quase sem objetivos na atual temporada. Desfavorável, a situação lembra a do ano 2001, a última crise semelhante. Então, uma atuação lendária de Rivaldo no último jogo da temporada contra o Valência (três gols, o último no final do jogo com uma bicicleta incrível) aliviou o ridículo do Barça e classificou o time para a Liga dos Campeões.

O que tem em comum aquele equipo de há 20 anos com o atual? Além de Xavi Hernández (antes como jogador, agora como técnico), essas duas versões do Barcelona contam com vários dos piores jogadores da história contemporânea do clube. Bogarde, Reiziger, Ronald de Boer, Petit, Dehu, Alfonso, Dani Garcia… Todos eles participaram da péssima fase do Barcelona.

O fracasso do Barcelona na era pós-Messi

A necessidade econômica acelerou o processo de se livrar de algumas das piores contratações do Barcelona. Além de um desempenho ruim, muitas deixaram zeradas as contas do clube. Contratações pagas a preço de ouro como os brasileiros Malcolm e Coutinho, o português André Gomes ou o turco Arda Turan fracassaram.

Coutinho, do mesmo jeito que Antoine Griezmann e Ousmane Dembele, são contratações de 100 milhões de euros, três das mais caras de todos os tempos. Eles foram contratados para liderar a transição na era pós-Messi. Só Dembélé fica no Barcelona, e a suspeita na Catalunha é que não vai ficar lá por muito tempo.

Do mesmo jeito, o Barcelona contratou os zagueiros franceses Lenglet e Umtiti para se preparar para a aposentadoria de Pique. Hoje, o clube estaria muito feliz se os dois fossem negociados na próxima janela do verão europeu. Outro francês, Lucas Digne, também foi dispensado na posição de lateral esquerdo. Na de lateral direito, passaram tantos jogadores sem sucesso que o Barcelona acabou preferindo recuperar Daniel Alves.

A chama de talento de Sergio Busquets está se apagando, e todos os intentos de ajudar na sua sucessão (Arthur e Pjanic, principalmente) foram grandes fracassos. Até mesmo jogadores sem nível para o Barcelona como Yerri Mina, Marlon, Douglas, Emerson e muitos outros vestiram a histórica camisa blaugrana nos últimos anos.

O dinamarquês Martin Braithwaite também foi uma contratação muito criticada. Porém, é possível dizer que o Barcelona tem saudades do ex-Leganés após sua grave lesão; seu substituto, o holandês Luuk de Jong, está longe do nível dos grandes atacantes da história do Barça.

O relógio também está correndo para Frenkie de Jong. O meio-campista holandês foi contratado como herdeiro da tradição holandesa no Barcelona, um clube muito ligado à escola futebolística do Ajax de Amsterdam.

Frenkie de Jong como sintoma da má fase do Barcelona

De Jong, no entanto, não está conseguindo ser o líder e criador de jogo que o novo Barcelona precisa. Além disso, é uma das peças mais interessantes para colocar no mercado de transferências e aliviar a crise econômica do clube. Porque (pelo menos publicamente) o Barcelona não renuncia a entrar na briga pelos grandes nomes do futebol europeu, como Erling Haaland.

A realidade, porém, pode ser bem diferente. O Barcelona está sem dinheiro, e o único jeito de garantir um fluxo de euros entrando na caixa para competir com os grandes times da Espanha e do estrangiero é se classificando para a Champions League. A possibilidade de ficar fora da competição mais importante do mundo é real. E isso acrescentaria mais problemas à lista de contratações do Barcelona nos últimos tempos.