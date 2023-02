As 3 principais lendas do pôquer e o que você pode aprender com elas

Há muitas maneiras de melhorar seu jogo de pôquer, além de seguir as regras do pôquer, e tirar uma página das lendas do pôquer é uma delas. Vejamos três dos melhores jogadores do mundo e as lições que podemos colher de suas carreiras.

1. Daniel Negreanu

Daniel Negreanu é um dos jogadores de pôquer mais populares do mundo. Ele é conhecido por sua personalidade extrovertida e por sua vontade de compartilhar seus conhecimentos com outros jogadores. Negreanu já ganhou 6 pulseiras WSOP e tem mais de $32 milhões em ganhos em torneios. Uma das lições que podemos aprender de Negreanu, além de seguir as regras básicas do pôquer, é a importância da mentalidade. O pôquer é um jogo mental tanto quanto físico, e se você conseguir manter sua cabeça no jogo, estará em uma posição muito melhor para ganhar.

2. Phil Ivey

Phil Ivey é amplamente considerado como o melhor jogador de pôquer do mundo. Ele já ganhou 10 pulseiras World Series of Poker e tem mais de $23 milhões em ganhos em torneios. Ivey é conhecido por seu estilo de jogo agressivo e sua capacidade de ler outros jogadores. Além do básico do pôquer, uma lição que podemos aprender com Ivey é que às vezes a melhor maneira de ganhar é colocar seus adversários na defensiva. Você estará muito melhor posicionado para derrubar os potes se conseguir mantê-los adivinhando.

3. Phil Hellmuth

Phil Hellmuth é o jogador mais decorado da história da World Series of Poker, com 14 braceletes WSOP. Ele também é conhecido por seu temperamento volátil e propensão a inclinar outros jogadores. Uma lição de Hellmuth é que controlar suas emoções na mesa é essencial. O pôquer é um jogo de riscos calculados; se você deixar suas emoções levarem a melhor sobre você, provavelmente cometerá erros caros.

Aqui estão outras cinco lições sobre como jogar pôquer que podemos aprender com essas lendas do pôquer:

1. Jogue com seus pontos fortes.

O que separa as lendas do pôquer do resto do pacote é sua capacidade de jogar com seus pontos fortes. Um bom guia de pôquer a ser obedecido é saber onde você é bom e se manter fiel a ele. Para ser um jogador de pôquer de sucesso, você precisa fazer o mesmo.

2. 2. Seja paciente.

As lendas do pôquer são jogadores pacientes. Elas não têm medo de esperar pela mão perfeita, e não têm medo de dobrar quando estão na frente. Eles entendem que a paciência é uma virtude no pôquer e que a precipitação nas coisas pode muitas vezes levar ao desastre.

3. Saber quando desistir.

Outra lição vital das lendas do pôquer é que às vezes é melhor simplesmente se afastar da mesa. Se você estiver em uma maré de derrotas ou se sentir cansado ou frustrado, muitas vezes é melhor simplesmente dar o dia por terminado e voltar quando estiver se sentindo fresco.

4. Tenha um plano.

Os jogadores de pôquer bem sucedidos sempre têm um plano. Eles conhecem as regras do jogo de pôquer como a parte de trás de sua mão. Eles também conhecem seus objetivos e uma estratégia para alcançá-los. Para ser um jogador de pôquer bem-sucedido, você precisa ter um plano.

5. 5. Mantenha-se disciplinado.

As lendas do pôquer são jogadores altamente disciplinados. Eles se agarram a seus planos e não deixam que as emoções influenciem suas decisões. Para ser um jogador de pôquer bem-sucedido, você também deve permanecer disciplinado.

Tirar lições das lendas do pôquer é uma ótima maneira de melhorar seu jogo. Se você puder aprender com seus erros e imitar seus sucessos, você mesmo estará no caminho certo para se tornar uma lenda.