Apostas: os futebolistas lutam contra a dependência, os patrões jogam segundo regras diferentes

Quando o jogador do Cardiff City, Michael Chopra, entrou no balneário, foi uma recordação dolorosa da sua luta pessoal contra o vício e uma tentação para fazer mais apostas, com cada um dos seus colegas de equipa a exibir um logótipo de uma empresa de apostas na sua camisola. Comece a jogar num casino online licenciado e aposte em desportos com grandes bónus. Para se registar, forneça informações pessoais e faça o seu primeiro depósito. Em seguida, a administração creditará os fundos do bónus na sua conta de bónus junto de um parceiro fiável 1win

Chopra, que esta semana falou sobre os seus problemas com o jogo, está entre uma série de futebolistas de alto nível, incluindo Michael Owen, Wayne Rooney, Paul Merson, Peter Shilton, Andros Townsend e Dietmar Hamann, que falaram sobre as suas lutas com o jogo.

O exemplo recente mais conhecido é o do avançado do Brentford e da seleção inglesa, Ivan Toney, que foi desqualificado pela FA durante oito meses em maio, depois de ter feito centenas de apostas, incluindo na sua equipa.

Toney, que entretanto falou sobre o seu vício, tem agora de reconstruir uma carreira que parecia estar à beira da implosão, uma vez que alguns especialistas consideravam o avançado uma perspetiva promissora capaz de liderar a linha de ataque da Inglaterra.

Lucas Paqueta, médio do West Ham, está a ser investigado pela Federação Inglesa de Futebol por actividades relacionadas com apostas. O teor da acusação não foi revelado. Harry Toffolo foi recentemente condenado a uma suspensão de cinco meses após ter admitido um delito relacionado com apostas.

Outros jogadores que violaram as regras em 2020 incluem o lateral direito do Newcastle United e da Inglaterra, Kieran Trippier, que foi multado e desqualificado por revelar detalhes de sua transferência iminente a um amigo, e o ex-atacante do Liverpool Daniel Sturridge.

A Federação Inglesa de Futebol introduziu novas regras rigorosas em matéria de apostas para a época 2014/15. À primeira vista, as regras são simples. Parafraseando: qualquer pessoa envolvida no jogo não pode apostar em qualquer jogo de futebol, em qualquer parte do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, a FA teve em conta o facto de alguns proprietários de clubes estarem intrinsecamente envolvidos em apostas através dos seus interesses comerciais. Entre eles, a família Coates, que está por detrás do Stoke City e do Bet365, bem como Tony Bloom, proprietário do Brighton, e Matthew Benham, antigo empregado de Bloom e proprietário do Brentford Football Club.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) temia que houvesse um “impacto negativo” em clubes promissores como o Brentford e o Brighton, que deviam a sua atualização aos seus patrões empresários de apostas, se houvesse uma separação rigorosa entre o futebol e o jogo.

Por isso, foi criada uma isenção para os “participantes” no futebol, dirigida aos proprietários dos clubes. A FA diz que a política não é secreta e que qualquer pessoa que precise de saber o que diz tem uma cópia. No entanto, a federação recusou-se a revelar pormenores, deixando os adeptos na ignorância sobre as letras pequenas.