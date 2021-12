Apostas esportivas online crescem no Brasil

Atualmente cerca de 85% das equipes da primeira divisão do futebol brasileiro são patrocinadas pelas casas de apostasy online. Assim que o mercado de apostas estiver regulado no Brasil, que está programado para o próximo ano, a tendência é crescer ainda mais, segundo dados mostrados do site de igaming internacional Gaming Industry Media.

Fazer apostas nas casas de apostas online não é uma tarefa simples, exige-se muito conhecimento sobre a casa de apostas e estudos. Por isso, tome cuidado ao sair criando conta em qualquer site de apostas que você encontrar pela internet. Sempre lembre de se cadastrar em um site seguro e de confiança!

O site Apostacorreta.com faz análises sobre quais são as melhores casas de apostas de confiança para se apostar no Brasil. Eles fazem uma análise rigorosa e verificam desde a qualidade dos softwares usados pelas casas de apostas, bem como o quando elas são justas com seus clientes e a qualidade do atendimento ao cliente em caso de dúvidas ou qualquer problema que acontece na plataforma das casas de apostas.

Existem diversos fatores que devem ser considerados como prioridade quando se pensa em apostas esportivas. É importante fazer a verificação da confiabilidade do site, as opções de pagamento e compatibilidade da plataforma. Um site de revisão de casas de apostas como o Aposta Correta já faz este serviço para você sem cobrar nada.”

Especialistas apontam que o mercado de apostas esportivas pode crescer ainda mais no Brasil, isso pode acontecer assim que o governo federal autorizar totalmente a atividade destas plataformas em território brasileiro definindo um órgão para regulá-las e taxá-las corretamente para que estas possam operar livremente no Brasil. A expectativa é que a regulamentação fique pronta até o fim do ano, para que o negócio entre em operação ao longo de 2022. Na equipe econômica, a ideia é que as apostas fiquem disponíveis antes da Copa do Mundo, mas o próprio governo observa que o calendário é desafiador.

Então, a partir dai as apostas esportivas poderão oferecer mais opções aos usuários brasileiros, e estes terão mais ferramentas para melhorar seus resultados em apostas esportivas, principalmente no longo prazo. Este tipo de liberdade já acontece em vários países da Europa que podem servir como modelos para o que será feito no Brasil.

O potencial do mercado de apostas esportivas ainda é muito grande no Brasil, o apostador que possuir uma boa estratégia focada em resultados consistentes e que for acumulando experiência poderá aproveitar melhor as vantagens que serão oferecidas neste mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumo

A indústria da apostas esportivas online cresceu vertiginosamente em todo o mundo durante a pandemia do novo coronavírus. Agora, com a volta aos poucos do “mundo normal”, esse mercado não está nem perto de regredir. A cada ano, as apostas esportivas online são regulamentadas em mais países e os governos percebem que não há como brigar com essa tendência.

Para 2022, a expectativa é de que esse mercado movimente mais de 250 bilhões de dólares no mundo inteiro (mais de 1 trilhão de reais). Portanto, sim, o interesse pelos cassinos online continuará crescendo no próximo ano, principalmente no Brasil com a possível regulamentação que está em vista.

Com o crescimento do interesse, cresce também a quantidade de novidades na indústria. A qualidade visual dos jogos e a implementação de tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada devem dar o tom no mercado dos cassinos em 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A utilização de criptomoedas e o crescimento das apostas nos e-sports também serão temas constantes na indústria. Com o interesse e os investimentos em alta no mercado, muitas outras novidades estão por vir.