Ações e Bônus no Cassino Online Aggbet

O renomado cassino online internacional atrai clientes não apenas com uma variedade de jogos de azar lucrativos, mas também com a oportunidade de obter bônus vantajosos. As ofertas promocionais em vigor são destinadas a novos jogadores e clientes regulares. Neste artigo, vamos contar em quais condições é possível obter recompensas e como é necessário apostá-las. Os leitores vão descobrir os detalhes do programa de fidelidade em vigor e quais recompensas são oferecidas para atrair novos jogadores.

Bônus de Boas-vindas

Cada novo jogador tem acesso a uma promoção de boas-vindas vantajosa ao criar uma conta e fazer um depósito inicial. Os clientes podem se registrar a partir dos 18 anos de idade. Isso pode ser feito no site do cassino online internacional ou nos aplicativos móveis para os sistemas operacionais iOS ou Android. Para se registrar, o novato precisa fornecer um endereço de e-mail ou um número de telefone celular de uma operadora de celular brasileira. Também é possível criar uma conta usando o perfil do Google, basta conceder ao cassino online acesso às informações pessoais da conta.

Para receber o bônus de boas-vindas da Aggbet, o usuário precisa depositar um mínimo de 100 reais brasileiros. O valor do bônus de boas-vindas é de 20% do depósito inicial realizado. Não há um limite máximo definido pelas regras da promoção de bônus.

O bônus é creditado automaticamente. Em seguida, para transferir o dinheiro para o depósito principal, é necessário apostá-lo 10 vezes a partir do saldo real. Depois disso, os fundos poderão ser retirados da conta ou usados para fazer apostas em qualquer jogo de azar, sem restrições.

Bônus de Indicação de Amigos

Os clientes do cassino online podem receber recompensas promocionais por indicar novos usuários. Para ativar o bônus, é necessário que o novo jogador se registre no site ou no aplicativo móvel da plataforma através do link de referência do cliente existente.

O valor da recompensa pela indicação de um novo cliente é creditado após o novo jogador fazer um depósito inicial. O jogador pode continuar recebendo o bônus regularmente se o novo jogador se mostrar ativo, realizar depósitos de forma sistemática e fazer apostas em diferentes seções do cassino online.

Programa de Fidelidade

Os clientes regulares do cassino online se tornam membros do programa de fidelidade. As recompensas em forma de bônus para os usuários dependem do nível atual do jogador no programa de fidelidade e do valor das apostas feitas em uma semana ou mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O bônus é concedido para apostas em todos os jogos e entretenimentos disponíveis na plataforma de jogos de azar. As recompensas são calculadas de forma individual. Cada usuário pode verificar os valores e as condições de concessão do bônus potencial em sua própria conta. Em caso de dúvidas, é necessário entrar em contato com o suporte ao cliente. Os especialistas de suporte estão disponíveis 24 horas por dia, fornecendo consultas detalhadas e abrangentes para novos e clientes regulares.

Bônus para cada depósito

Os clientes regulares do cassino online têm acesso a uma recompensa adicional – os bônus são concedidos para cada depósito feito no valor de pelo menos 100 reais brasileiros. O cliente recebe 8% de cada recarga da conta e pode participar da promoção até cinco vezes por dia.

O bônus concedido deve ser apostado 10 vezes. Após isso, os fundos do bônus são transferidos para o saldo principal e podem ser usados sem restrições. Em particular, é possível continuar fazendo apostas em jogos de azar ou sacar os fundos do bônus ganhos da conta.