Abel Ferreira perdeu um pouco de sua aura invencível em 2023?

Desde sua chegada inesperada ao time do Palmeiras, Abel Ferreira tem experimentado o sucesso todas as temporadas ao serviço do famoso time de São Paulo. Com já duas vitórias na Copa Libertadores e ainda um Brasileirão, a realidade é que a presente temporada tem estado longe dos sucessos das anteriores. Será esse um claro sinal de como o técnico português poderá estar perdendo seu efeito surpresa?

Tendo até sido várias vezes apontado para o cargo de próximo selecionador brasileiro – aquele que seria o primeiro estrangeiro a conseguir o fazer – a realidade é que também essa discussão parece estar perdendo um pouco a força. Até porque, como sempre se soube, os técnicos são heróis nos momentos das vitórias, mas anti-heróis quando começam não vencendo jogos. Em que situação estará Abel Ferreira nesse momento?

Derrotas consecutivas no Brasileirão afastaram luta pelo título?

De fato, após a inesperada eliminação da meia final da Copa Libertadores, com dois empates contra o Boca Juniors, os resultados do Palmeiras têm caído muito de rendimento. No total, foram 4 derrotas consecutivas que levaram a que, nesse momento, o time já esteja a mais de 10 pontos do líder Botafogo. Porém, será que a aura invencível que Abel Ferreira está conseguindo construir todas as temporadas ainda vai fazer efeito?

Com uma temporada que dura até dezembro, sem dúvida que o técnico português já provou conseguir marcar grandes viradas nas temporadas. Aliás, foi um pouco assim na conquista de seu primeiro Brasileirão. No entanto, especialmente com os rumores se multiplicando acerca de sua possível saída para a Europa, será que o time vai conseguir a estabilidade necessária para conseguir subir pelo menos mais 3 lugares e estar lutando pelo título do Brasileirão até final?

Abel Ferreira poderá já estar pensando em seu futuro?

Principalmente após suas conquistas na Libertadores e Brasileirão, a mídia nacional tem feito questão de colocar Abel Ferreira na rota da Europa. Com muitos pretendentes por seus serviços, a realidade é que o próprio técnico do Palmeiras não esconde que sua carreira irá mais além de sua realidade em São Paulo. Contudo, será que o ainda jovem técnico português ainda irá receber um convite pela própria CBF?

A realidade é que, após as declarações públicas de Ancelloti, que acabou desmentindo a CBF sobre ser o próximo selecionador nacional, a verdade é que os rumores rapidamente se focaram em Abel Ferreira. Estando seu compatriota Jorge Jesus ocupado na Arábia, a verdade é que, caso não seja Ancelotti, o português é um dos claros favoritos ao cargo. Até porque existe um atrativo considerável nessa possível oferta: se tornar o primeiro técnico da seleção brasileira não brasileiro.

Palmeiras continua tendo um time que já provou ser vencedor

