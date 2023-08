A vez dos jogos de cassino

Na era digital na qual vivemos, todos os aspectos da vida cotidiana estão refletidos na web, seja o trabalho ou o lazer. E quando o assunto é entretenimento online, poucos segmentos são tão importantes e consolidados quanto os jogos eletrônicos, que contam com milhões de jogadores e movimentam bilhões de dólares anualmente.

A palavra de ordem da indústria é: variedade. As listas de títulos e gêneros é quase infinita, partindo desde os títulos que abriram as portas para os videogames e chegando aos games mais inovadores com gráficos realistas. E nesse complexo ecossistema, existe uma categoria que têm despontado como tendência: os jogos de cassino.

Na lista dos jogos de cassino mais famosos estão os caça-níqueis online, a roleta e o blackjack, que estão imortalizados pelos salões de jogos ao redor do mundo. Na web, além dos clássicos, outros títulos se somaram a esse nicho, como o poker e o baccarat, no time das cartas, e os famosos jogos de crash, com o Aviator sendo o mais famoso deles.

Esses clássicos ganharam nova vida apoiados em tecnologia de ponta e plataformas especializadas. Ao fazer a migração para o terreno digital, diversas modalidades precisaram encontrar soluções tecnológicas para igualar o nível de experiência dos jogadores, conseguindo assim, entregar as mesmas emoções do mundo real no ambiente virtual.

Um lugar especial

O mercado dos jogos eletrônicos é extremamente competitivo. Independentemente da plataforma, seja console, computador ou celular, a briga pelo coração dos jogadores é voraz. De forma geral, as grandes franquias, como FIFA ou Call of Duty, controlam uma fatia importante desse segmento, porém, existe um movimento que está buscando nos clássicos uma forma de diversão simples e rápida.

Essa visita ao passado tem sido extremamente benéfica com os jogos de cassino. Essas modalidades estão ocupando uma parcela cada vez maior do mercado e ganhando novos usuários de forma consistente.

As modalidades de cassino alcançaram tamanha importância que até ganharam um gênero para “chamar de seu”, o iGaming. Nessa categoria estão todos os títulos originários dos cassinos, como os caça-níqueis, roleta e blackjack. O iGaming também tem outra característica especial, são jogos que podem — ou não — envolver apostas em dinheiro.

Os números comprovam o crescimento do gênero. Segundo um estudo da IMARC Group, a taxa de crescimento anual composta cresceu 10% de 2021 para 2022 em faturamento, dado que reflete um salto de 73,42 bilhões para 81,8 bilhões no período indicado.

Inovação, a chave para o sucesso

Chegar a um mercado tão competitivo não é fácil, ainda mais ao ter diversas franquias consolidadas e outros tantos jogos que apostam em gráficos realistas para capturar os jogadores. Porém, os jogos de cassino souberam utilizar a tecnologia para conquistar seu espaço, sem perder a essência.

Um exemplo desse equilíbrio entre o tradicional e o moderno pode ser visto nas slots online. Esse jogo foi criado há 130 anos e nunca saiu de moda, boa parte do sucesso está na habilidade de adaptação das máquinas para acompanhar os avanços sociais e tecnológicos.

Na web, os caça-níqueis trouxeram os seus clássicos, como frutas, números e outros símbolos, mas não parou por aí… apoiado nas inovações de programação e design, foram desenvolvidos novos títulos, muitos inspirados em temas contemporâneos como filmes de sucesso, um deles é o Jurassic World.

A última carta na manga das slots foi a criação dos “jogos crash”, que tem no Aviator o seu maior título. Esses games apostam no timing para prender a atenção dos usuários, deixando de ser uma questão de “sorte” e dando aos jogadores maior controle sobre os rumos de cada rodada.

Quase que por acaso

Existe um ponto central em todos os jogos de cassino, o fator aleatório. Em uma partida de blackjack, por exemplo, quando o croupier embaralha as cartas, a ordem de cada uma é imprevisível, e isso é vital para o desenrolar de um jogo idôneo.

Para reproduzir o fator aleatório, as produtoras encontraram a solução perfeita no RNG, ou Gerador de Números Aleatórios. Esse software está programado para realizar operações matemáticas constantemente, e os resultados das equações ditam os acontecimentos das partidas.

Atualmente, o RNG é visto como a alma dos jogos de cassino online, pois, é essa tecnologia que garante a lisura do jogo, colocando o cassino e os jogadores em pé de igualdade, afinal, não é possível controlar o software e decidir quais serão os resultados antes da partida começar.

Apoiados em tradição e tecnologia, os jogos de cassino conseguiram migrar para o mundo digital e conquistaram um espaço de destaque no mercado dos jogos eletrônicos. Ao oferecer uma forma tradicional de entretenimento, como títulos relativamente simples, e uma experiência de jogo sólida, esses clássicos mostram que ainda têm muito a oferecer.