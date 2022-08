A história da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo

Conheça a história da seleção brasileira na Copa do Mundo

No caso da Copa do Mundo, bastante informação está disponível e, agora que a próxima Copa está próxima, é importante conhecer a história da seleção brasileira na Copa do Mundo.

A Primeira Copa

A Copa do Mundo ou Mundial de futebol foi criada em 1928, por Jules Rimet, para todas as federações reconhecidas pela FIFA (Federação Internacional de Associações de Futebol).

A primeira edição aconteceu em 1930, no Uruguai, com 13 seleções em competição (sete da América do Sul, duas da América do Norte e quatro da Europa), sendo a final entre a Argentina e o Uruguai, com este último a vencer o jogo e tornar-se o primeiro campeão do mundo de futebol

Brasil em todas as Copas

A seleção brasileira participou em todas as Copas do Mundo, ficando em terceiro lugar na Copa do Mundo de 1938, realizada na França, depois de quatro anos antes, em 1934, ser uma das poucas equipes sul-americanas a participar na prova, realizada na Itália. Nos anos de 1942 e 1946, devido à Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo não se realizou. O nosso país é aliás detentor da única Taça Jules Rimet, atribuída à seleção que vencesse três vezes o campeonato.

O País Anfitrião e vencedor

O Brasil foi, em 1950, o país sede da Copa do Mundo. Papel que voltou a desempenhar em 2014. Vice-campeão em 1950, haveria de conquistar a Copa do Mundo, em 1958, na Suécia; em 1962, no Chile e em 1970, no México. Foi, aliás, esta terceira vitória, que lhe valeu a Taça Jules Rimet.

Em 1966, a seleção foi eliminada na primeira fase, depois de perder contra a Hungria e contra Portugal, ambos os jogos com resultado final 3-1.

Os lugares do pódio

Em 1974, na Alemanha, e 1978, na Argentina, o Brasil conseguiu um quarto e terceiro lugar, respetivamente. Manteve-se afastado dos lugares cimeiros nos anos seguintes, para regressar a ocupar o primeiro lugar em 1994, na Copa realizada nos Estados Unidos da América.

Na Copa seguinte, em 1998, na França, disputou a final contra o país anfitrião e perdeu o jogo por 3-0. Porém, quatro anos depois, na Coreia do Sul/Japão, o Brasil defrontou a Alemanha, na final da Copa e tornou-se, pela quinta vez, campeão do Mundo.

As Últimas Copas do Mundo

Em 2010, na África do Sul, a seleção chegou às quartas de final, onde perdeu contra os Países Baixos.

Na Copa 2014, realizada no Brasil, o time chegou ao quarto lugar, depois de uma pesada derrota por 7-1 na semifinal, numa partida que posteriormente ficou conhecida como Mineiraço. Quatro anos mais tarde, na Rússia, a seleção, depois de eliminar o México, haveria de chegar de novo às quartas de final e perder contra a Bélgica, por 2-1.

O Catar

A próxima Copa do Mundo acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, em sete cidades-sede do Catar, com 32 equipes.

A nossa seleção, no Grupo G, irá defrontar a Sérvia, a Suiça e os Camarões. Como cabeça de chave, o Brasil ocupa o primeiro lugar do ranking da FIFA e é, uma vez mais, um forte candidato a vencer a prova.

A Copa de 2026

A próxima Copa do Mundo, depois da 22ª edição do Catar, irá repartir-se pelos Estados Unidos, Canadá e México e será a primeira edição que contará com 48 seleções, ao invés das habituais 32 equipes.

Os Artilheiros das Copas

Ronaldo ocupa o primeiro lugar, com mais gols marcados em Copas do Mundo, num total de 15, seguido de Pelé, com 12 gols e Vavá, Jairzinho e Ademir de Menezes, com nove gols cada um.