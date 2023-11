A evolução das Slots: Dos jogos clássicos aos modernos

As slots são um dos jogos de cassino mais famosos para jogar e são amadas por muitos, mas sua progressão na indústria é bastante notável! Desde os dias da Liberty Bell até a recente introdução da realidade virtual nas slots, este artigo irá desvendar todos os avanços.

Então, continue lendo para descobrir mais, para que você possa seguir em frente e jogar Slots de todos os tipos.

A história das bobinas

Charles Fey inventou a primeira máquina caça-níqueis em 1891, chamada de Liberty Bell. A máquina tinha três bobinas e cinco símbolos – corações, diamantes, espadas, ferraduras e um sino da Liberdade.

A maior recompensa era para três símbolos de sino, por isso a máquina foi chamada de Liberty Bell. Ela ganhou enorme popularidade e, sem uma patente, não demorou muito para que outros copiassem o design de Fey.

A demanda por máquinas caça-níqueis Liberty Bell era enorme, e Fey não conseguia construí-las rápido o suficiente em sua pequena loja. Fabricantes de suprimentos de jogos tentaram comprar os direitos de fabricação e distribuição da Liberty Bell, no entanto, Charles Fey se recusou a vender.

Como resultado disso, em 1907, Herbert Mills, fabricante de máquinas de fliperama, iniciou a produção de uma máquina caça-níqueis – uma imitação da Liberty Bell de Fey, chamada Operator Bell. Mills foi a primeira pessoa a colocar símbolos de frutas, incluindo limões, ameixas e cerejas nas máquinas.

As máquinas naquela época eram feitas de ferro fundido e tinham três argolas de metal – as bobinas. Cada bobina tinha dez símbolos pintados nelas e eram giradas pelo usuário puxando uma alavanca de metal ao lado da máquina.

Tecnologia em slots

Embora o design clássico fosse amado por muitos, os designers de jogos podiam ver que a máquina precisava ser atualizada, porque a tecnologia estava progredindo rapidamente.

Em 1964, foi lançada a primeira máquina caça-níqueis totalmente eletromecânica chamada Money Honey. As bobinas eram operadas inteiramente eletricamente, mas o jogo ainda era iniciado puxando a alavanca. Esta foi a primeira máquina caça-níqueis com um recipiente sem fundo, o que permitiu um pagamento automático de até 500 moedas. O sucesso deste jogo levou ao aumento da dominância das slots eletromecânicas.

Realidade Virtual

Agora, as slots avançaram ainda mais, com a introdução da Realidade Virtual (RV). Esta tecnologia permite que os jogadores usem um headset de RV para uma experiência de jogo totalmente nova – girar as bobinas nunca foi tão moderno!

Não são apenas os avanços em RV, mas também melhorias na música, gráficos e designs, que contribuem para a criação de um jogo de slot. Se compararmos o design inicial com as slots de vídeo que vemos agora, há mudanças enormes!

Sem mencionar a introdução dos jogos online, o que significa que você pode jogar seus jogos de cassino favoritos, incluindo Crazy Time, de qualquer lugar onde tenha uma conexão de internet confiável.

Se você se sente com sorte para girar as bobinas e ter uma experiência de jogo em slots, pode jogar no seu cassino local ou online! Você vai girar as bobinas em breve?