A Bora Jogar é confiável? Veja como a casa de apostas oferece segurança aos apostadores

Nessa review completa sobre a Bora Jogar, analisaremos se ela é confiável e segura para realizar suas apostas, além de conhecer mais sobre a casa de apostas.

Conhecendo a Bora Jogar

A Bora Jogar é uma casa de apostas online que surgiu recentemente no mercado em 2023, e vem tomando espaço no coração dos brasileiros, sendo uma das casas de apostas favoritas do público, por sua incrível variedade de formas de jogar e apostar seu dinheiro com diversão e segurança.

O mais novo sucesso dos apostadores é 100% brasileira e possui licença Aurora Holdings N.V, fornecida pelo governo de Curaçao, comprovando sua legitimidade e segurança, gerando confiança para o usuário que a utiliza.

Esta plataforma também possui criptografia de ponta, assegurando a confidencialidade dos dados dos seus clientes, deixando o ambiente seguro e protegido contra qualquer invasão ou vazamento de dados.

Apesar da plataforma ser recente, a Bora Jogar também possui parcerias de renome mundial, tais como Mia Khalifa e Amy Jackson, as quais dão mais credibilidade para o site.

Por que a Bora Jogar é segura?

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a Bora Jogar segue medidas, as quais fornecem segurança para os usuários, dentre elas estão:

HTTPS – A presença do HTTPS na segurança do site, dá confiança ao usuário de que seus dados, como senhas, números de cartão de crédito e etc. são privados e estão seguros.

DDoS – O site da Bora Jogar possui proteção ativa contra ataque de DDoS, cujo objetivo é gerar um mau funcionamento do site. Mas devido aos métodos de proteção, esses ataques são evitados, protegendo a experiência do usuário e a integridade da plataforma.

Política de privacidade – O sistema também possui uma política de privacidade ativa a qual garante o sigilo dos dados dos clientes.

Criptografia – Como mencionado anteriormente, o site possui criptografia de ponta, o que adiciona uma camada a mais de proteção a qualquer dado presente no site.

Verificação de identidade – Para elevar os níveis de segurança e de privacidade de seus usuários, é utilizada uma verificação de identidade, onde o cliente deve enviar fotos de seus documentos pessoais para poder confirmar que o mesmo é o proprietário da conta.

Firewall – Todas as informações pessoais recebidas diretamente do usuário são armazenadas em um banco de dados criptografado e protegido por senha que reside na rede segura por trás de um software de firewall de última geração. (Os serviços suportam SSL versão 3 com criptografia de 128 bits)

Por estas razões, a Bora Jogar é muito segura em questões de proteção e privacidade dos usuários. Além de contar com um suporte 24h que possui especialistas à disposição do cliente, para auxiliar e sanar dúvidas.

Métodos de pagamento

O principal método de pagamento da Bora Jogar é o Pix, pois é a forma de pagamento mais conhecida no Brasil. Utilizando as chaves Pix, você consegue realizar transferências para outras contas, como CPF, telefone, chave aleatória ou e-mail. Além do Pix Copia e Cola que é uma forma bem popular de se pagar. O Pix é uma das formas de pagamento mais seguras e ágeis da atualidade, por isso é a única forma de pagamento disponível atualmente na plataforma. Vale ressaltar que o Pix pode ser feito 24 horas por dia, em todos os dias do ano, incluindo sábados, domingos e feriados.

Depósito

Para realizar depósitos na Bora Jogar, você utilizará Pix QR Code ou Pix Copia e cola, com depósito mínimo de 10 reais, após escanear o QR Code ou Copiar e Colar e realizar o pagamento, em até 1 hora seu depósito será efetivado e você terá o dinheiro em sua carteira.

Saques

Para realizar saques, você deverá digitar sua chave Pix e informar o tipo dela e a quantidade de dinheiro que deseja sacar, após preencher corretamente os dados, o saque será confirmado. Os pagamentos na Bora Jogar são rápidos e são todos realizados através do Pix. O prazo é de até 1h em condições normais de saque, onde pode ser necessária alguma verificação adicional para confirmar o saque.

Facilidades de usabilidade da Bora Jogar

A plataforma tem uma grande facilidade de utilização, assim, o usuário não se sente perdido, mas sim confortável para realizar suas apostas diante de uma interface fácil de interagir, tendo também um atendimento de especialistas disponíveis a qualquer momento, prontos para resolver qualquer dúvida e problema que o cliente tiver, promovendo uma confiança do usuário em relação à plataforma.

Cassino Bora Jogar

O cassino online da Bora Jogar é outra opção para os apostadores, dessa vez podendo participar de jogos que testam sua sorte (ou seu azar). Desde joguinhos de roletas ou cópias de “Candy Crush” o cassino da Bora Jogar se diversifica bastante e traz várias opções divertidas de apostar seu dinheiro.

Fortune Tiger

O famoso “Jogo do Tigrinho” está presente na Bora Jogar, com as mesmas funcionalidades do Fortune Tiger padrão. Este jogo consiste em girar uma roleta de uma máquina de caça-níqueis virtual. O design é inspirado na temática da fauna tropical, com gráficos coloridos e símbolos que remetem a animais exóticos, plantas e paisagens naturais.

Aviator

O jogo é centrado em um avião virtual que decola e vai aumentando de altitude, com um multiplicador de apostas crescendo proporcionalmente. O objetivo é sacar (cash out) a aposta antes que o avião desapareça da tela (ou “exploda”). A alta variabilidade e um RTP atrativo fazem deste jogo uma escolha popular entre os entusiastas de apostas online.

Spaceman

Basicamente consiste na mesma proposta do Aviator, mas com uma temática voltada para o espaço, onde o astronauta vai voando para cima até parar e começar a descer, uma opção divertida para os apostadores.

Roll X

O objetivo desse jogo, é inserir a quantidade de dinheiro que deseja jogar e selecionar o multiplicador para o dinheiro ali depositado, ao clicar para começar, a roleta vai começar a girar mostrando a porcentagem de chance de você conseguir ganhar e multiplicar seu dinheiro, lembrando que quanto mais você baixar ou aumentar o multiplicador, as chances aumentam e diminuem.

Apostas esportivas

Apostar em esportes pode ser uma atividade emocionante e potencialmente lucrativa. No entanto, é essencial abordar as apostas esportivas com conhecimento e estratégia para maximizar suas chances de sucesso e minimizar os riscos.

Futebol

As apostas no futebol são extremamente populares em todo o mundo. Primeiro, é o esporte mais popular para apostas, com uma variedade de mercados. Portanto, ao apostar, você tem a chance de desfrutar do jogo de forma mais imersiva e participativa.

É importante estudar a forma atual das equipes, lesões, suspensões e histórico de confrontos diretos, para que você tenha noção de como os jogadores podem se sair durante todo o jogo, assim facilitando a possibilidade de ganhar a aposta. Os tipos de apostas são: resultado da partida, número de gols, ambos marcam, handicap, entre outros

Tênis

O objetivo principal no tênis é ganhar pontos devolvendo a bola para o campo do adversário de forma que ele não consiga retirá-la corretamente. O jogo é dividido em pontos, games e sets. O jogador precisa ganhar pelo menos seis games com uma vantagem mínima de dois games para vencer um set. Os tipos de apostas são: vencedor da partida, total de sets, vencedor de sets, handicap, entre outros.

Basquete

São jogos geralmente com pontuações altas, oferecendo muitas oportunidades de apostas. O jogo é dividido em quatro períodos, cada um com duração variada conforme as regras da liga ou competição. Alguns tipos de apostas são: vencedor da partida, total de pontos, handicap, margem de vitória, entre outros.

E-sports

As apostas em e-sports são uma área emocionante e em crescimento, com muitos fatores únicos a serem considerados em cada jogo. Os jogos mais populares são: League of Legends (LoL), Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive (CS), e Overwatch.

Bônus e promoções

A plataforma conta com um bônus especial para novos usuários, para utilizar em suas apostas. Você recebe um bônus de 1888 reais, para poder resgatar esse bônus, é bem simples:

Acesse o site da Bora Jogar. Clique em “Cadastre-se”. Preencha seus dados corretamente. Após realizar o cadastro, no menu inicial, clique no ícone de perfil Clique em bônus e clique em “reivindicar bônus” ao lado do bônus de R$1888 Realize um depósito de no mínimo 10 reais O saldo bônus entrará na sua conta e você poderá utilizar para apostas.

Obs.: O bônus de R$1888 pode ser reivindicado apenas após ter um lucro equivalente ao valor do bônus.

Existe também a aba de promoções, que se localiza na página inicial, basta clicar em ‘Promoções’ para ter acesso a várias promoções do site.

Convide seu amigo

Você também consegue receber bônus convidando seu amigo para a Bora Jogar, e o melhor é que você e seu amigo ganham, o processo é simples:

Passos para o indicador:

Clique no ícone de perfil no canto superior direito. Gere seu “Link de referência” exclusivo na seção “Indique um amigo” em “Bônus”.(É necessário que você tenha realizado um depósito antes) Compartilhe “Link de referência” com seus amigos. Após seu amigo se cadastrar no “Link de Referência” e efetuar com sucesso todos os requisitos, o valor será adicionado ao seu “Saldo de Bônus”. Não há limitação no número de vezes que você pode indicar seus amigos e jogar conosco. Após todos os requisitos serem completados pelo amigo, o indicador recebe R$100 de bônus.

Passos para o indicado:

Cadastre-se no “Link de Referência”. Faça pelo menos um depósito mínimo de R$100. Um bônus de R$100 será creditado no ‘Saldo de Bônus’ assim que todos os requisitos forem cumpridos. Precisa ter um turnover de R$1.000 reais de cassino para você e seu amigo receberem o bônus. O Amigo indicado tem 30 dias para cumprir todos os requisitos e ambos ganharem o bônus, se não for completado um dos requisitos, ambos perdem o bônus.

Após a análise confirmamos que a Bora Jogar é uma casa de apostas segura e confiável, além de ser uma ótima opção para os apostadores, concedendo bônus incríveis e garantindo a diversão enquanto aposta.