A alegria que foi o Garrincha para o Brasil

Antes mesmo de surgirem os craques da atualidade como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o debate sobre quem era o maior futebolista de sempre se concentrava em uma famosa dupla de rivais – Pelé e Maradona.

No entanto, ainda hoje há muita gente no Brasil e no mundo a se questionar se foi Pelé realmente o melhor atleta de futebol que o território brasileiro já produziu.

Ou, ainda, se o dono verdadeiro desse título talvez não fosse mais apropriado ser o Garrincha.

Os atuais apostadores esportivos que viram Garrincha jogar, desde sempre comentam sobre a facilidade do jogador de driblar os zagueiros com um anormal equilíbrio ou de cansá-los com sua agilidade.

Garrincha era capaz de ter um controle raro sobre a bola e esse raro talento foi o que levou Garrincha de seu pequeno vilarejo de Pau Grande, na zona norte do Rio de Janeiro, até o Botafogo – time no qual conquistou três campeonatos cariocas – e à Copa do Mundo, quando ajudou a seleção brasileira a vencer o título nos anos de 1962 e de 1958.

Uma incrível carreira

O talento natural de Garrincha era grande demais para poder ser contido pelo seu tamanho.

Na estreia em 1953 pelo Botafogo, o atleta fez três gols contra o Bonsucesso. Nas 12 temporadas seguintes, em 579 jogos pela Estrela Solitária, o futebolista ainda chegou a fazer um total de 249 gols.

Foi em 1955 que Garrincha fez a sua estreia internacional pelo Brasil, apesar de não ter sido convocado para as duas primeiras partidas na Copa do Mundo da Suécia em 1958.

No terceiro jogo do mundial, Pelé e Garrincha atuaram juntos pela primeira vez, contribuindo com a vitória do Brasil de 2 a 0 sobre a União Soviética.

Quando a dupla estava em campo, a seleção brasileira nunca perdeu. Foram 40 jogos em que os dois atuaram, e Pelé até se lembrou desse fato com orgulho em 2013.

E, apesar do talento de Garrincha ter despertado o interesse de muitos times europeus, com ofertas lucrativas do Real Madrid, Inter de Milão e Juventus, o atleta nunca quis jogar fora do Brasil.

Garrincha x Pelé: A parceria de dois craques

Não é segredo para ninguém que Pelé e Garrincha conseguiram formar a dupla perfeita vestindo a camisa do Brasil.

Sua magia em campo os catapultou para o topo da elite do futebol mundial.

De fato, no cenário do futebol existem várias duplas que conseguiram ser campeãs mundiais com seu time. Uma delas era formada por Pelé e Garrincha, jogadores emblemáticos do Brasil e do futebol latino-americano em geral.

Embora ambos tenham conquistado o título mais precioso do mundo, a torcida brasileira sempre valorizou Pelé e Garrincha de formas diferentes no quesito esporte.

Enquanto, para alguns, Pelé foi o maior da história, para outros Garrincha foi uma posição superior devido à sua humildade perante os seus.

As diferenças entre Garrincha e Pelé

As principais semelhanças entre os dois eram claras: campeões mundiais, vencedores natos e gênios da bola. Qualidades que, curiosamente, Pelé e Garrincha usaram de forma diferente.

E é que enquanto o Rei se esforçava para se manter no topo do futebol mundial graças ao seu jogo, Garrincha gostava mais de festas, bebedeiras e carnavais.

De fato, durante a fama e o apogeu de Pelé, começou a ser criada uma espécie de exemplo esportivo que no Brasil era reconhecido a quilômetros de distância.

Caso totalmente distante do de “Mané”, que já era conhecido por seu noticiário extraesportivo assolado pelo álcool.

Claro, e algo que todo brasileiro reconhece, é que Garrincha sempre foi leal e coerente com suas palavras, pois acompanhou de perto a classe trabalhadora durante todo o tempo em que jogou futebol profissionalmente.

Como foi a relação entre Garrincha e Pelé?

Há algum tempo, a revista ESPN publicou uma entrevista em que Garrincha explicava a intricada, difícil e complexa relação que mantinha com Pelé.

Nela, a lenda brasileira e autor de 767 gols a nível profissional também falou sobre seu início no futebol, seus filhos e o sonho de um dia ser técnico de futebol.

Porém, a referência a Pelé é bem marcante, pois ao ser questionado sobre as “supostas” visitas do craque de 82 anos, Garrincha respondeu assim: “De jeito nenhum! Ele (Pelé) não tem vergonha, virou estrela agora”.

Claramente, isso era uma zombaria da relação que o craque santista mantinha na época com a famosa Xuxa, uma cantora em ascensão do Brasil e que lhe rendeu diversas críticas pela diferença de idade.

Como Garrincha morreu?

Apesar de ter sido uma verdadeira lenda no Brasil, Garrincha sofreu os estragos do álcool devido a várias infecções no pâncreas e no fígado, abandonando o esporte prematuramente aos 49 anos em 1983.

Sua morte foi profundamente sentida no Brasil, sendo assistida por aproximadamente 100 mil pessoas. Foi um ícone em todos os sentidos da palavra. E uma grande alegria para o Brasil no tempo em que esteve em campo.