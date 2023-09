Os melhores jogadores da NFL 2023 são aqueles que conseguiram um excelente desempenho no maior evento esportivo de futebol americano dos EUA. A National Football League, conhecida como NFL, é a principal liga de futebol americano do mundo e tem o maior número de torcedores nos estádios.

No ano de 2018, por exemplo, mais de 67 mil pessoas, em média, assistiam aos jogos da NFL, enquanto na Copa do Mundo da Rússia, no mesmo ano, a média de público era de pouco mais de 47 mil.

Hoje, a NFL possui 32 times divididos em duas Conferências e quatro divisões. A temporada é dividida em três partes: pré-temporada, temporada regular e pós-temporada com os Playoffs. Na temporada regular, cada time joga 18 partidas, incluindo uma rodada de descanso chamada de “bye week”.

Os melhores times de cada Conferência, junto com os campeões de cada divisão, avançam para os Playoffs. O vencedor da Conferência Americana enfrenta o vencedor da Conferência Nacional no Super Bowl, o evento esportivo mais assistido nos EUA.

Quer saber quais são os 7 melhores jogadores da NFL 2023? Então leia este conteúdo até o final e confira os próximos tópicos!

1. Patrick Mahomes

Em primeiro lugar, como o melhor jogador da NFL, temos o jogador do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. No ano passado ele liderou os Chiefs para a segunda vitória no Super Bowl em quatro temporadas e se tornou o primeiro jogador a ganhar o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da liga e o Super Bowl na mesma temporada desde Kurt Warner em 1999.

2. Justin Jefferson

O jogador do Minnesota Vikings também entra na lista dos melhores jogadores da NFL. Justin Jefferson alcançou números fantásticos em suas três primeiras temporadas na liga, passando de 1.400 jardas recebidas para 1.600 e, em seguida, para 1.800. Agora, seu objetivo em 2023 é chegar a 2.000 jardas de recepção. Se ele conseguir, poderá quebrar o recorde de Calvin Johnson, com 1.964 jardas.

3. Joe Burrow

Um jogador do Cincinnati Bengals V também entra em nossa lista como um dos melhores jogadores da NFL. Joe Burrow tem chamado atenção em suas três temporadas na liga, em 2022, conseguiu o 10º lugar no Total QBR, sua melhor posição até o momento. Apesar de enfrentar uma lesão na panturrilha direita na pré-temporada, os Bengals confiam que Burrow continuará melhorando e mantendo Cincinnati na busca pelo Super Bowl.

4. Jalen Hurts

No quarto lugar dentre os melhores jogadores da NFL, temos o integrante do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts. Ele teve uma ótima temporada, quase como um MVP, onde quebrou um recorde da equipe com 4.461 jardas. Agora, com mais entrosamento com o sistema de jogo e seus companheiros, especialmente A.J. Brown e DeVonta Smith, ele pode alcançar feitos ainda maiores em 2023.

5. Ja’Marr Chase

Ja’Marr Chase é integrante do Cincinnati Bengals e entra na lista dos melhores jogadores da NFL. Chase conseguiu lugar no Pro Bowl em suas duas primeiras temporadas na NFL. Em 2022, as equipes tentaram pará-lo com uma dupla cobertura, o que fez com que os Bengals planejassem outros tipos de formações para criar oportunidades para Chase, que é um dos melhores wide receivers da NFL.

6. Josh Allen

Outro jogador entre os melhores da NFL é Josh Allen, jogador do Buffalo Bills. Agora em sua segunda temporada com o coordenador ofensivo Ken Dorsey e com novos parceiros no ataque. Na temporada mais recente, ele alcançou um marco histórico na NFL: tornou-se o primeiro atleta a registrar 25 touchdowns de passe e cinco touchdowns de corrida em três temporadas consecutivas.

7. Micah Parsons

Integrante do Dallas Cowboys, Micah Parsons entra no ranking dos melhores jogadores da NFL. Parsons conquistou o segundo lugar na votação para Jogador Defensivo do Ano em suas duas primeiras temporadas. Além disso, durante o training camp, se destacou, mostrando sua habilidade ao enfrentar Tyron Smith nos treinos.

