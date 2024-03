7 jogadores de futebol que você não sabia que eram de Brasília!

Brasília é a capital do Brasil, mas continua sendo superada por outras cidades brasileiras no que toca a jogadores de futebol talentosos. Mas sabia que existem mais craques vindos de Brasília do que você pensa?

Estes são os sete futebolistas que quase ninguém sabe que vêm de Brasília:



1. Reinier Jesus: Reinier é um jovem meio-campista que tem tudo para ser a melhor coisa que aconteceu ao futebol da capital desde o surpreendente Brasília. Natural do Distrito Federal, Reinier passou por vários clubes em sua juventude antes de se afirmar no time principal do Flamengo. Após marcar 6 gols nos seus primeiros 15 jogos, trocou o Brasil pelo poderoso Real Madrid em 2020. Jogou principalmente na equipe B antes de ser emprestado ao Borussia Dortmund. Atualmente no Salernitana de Itália, Reinier demora a afirmar-se no futebol europeu, mas tem todo o talento natural necessário para seguir as passadas de Vinicius Júnior ou Rodrygo.

2. Tainara: Tainara de Souza da Silva é uma das melhores zagueiras do futebol feminino brasileiro. Atualmente, joga no Bayern Munique e na seleção. Tem uma orgulhosa carreira na Europa aos 24 anos, com uma passagem inicial pelo time francês do Bordeaux.

3. Rodrigão: Outro grande zagueiro nascido em Brasília, Rodrigão é relativamente desconhecido da torcida brasileira. Passou sem impacto pelo Atlético Mineiro antes de assinar pelos portugueses do Gil Vicente, de onde se mudou para o campeonato russo. Impressionou ao serviço do Sochi e foi contratado pelo Zenit, o maior time do país. Ainda que o futebol russo continue banido de competições internacionais, a torcida brasileira pode apoiar Rodrigão nas principais casas de apostas esportivas. Para apostar com todas as vantagens, aproveite o acesso imediato ao código de bônus Bet365!

4. Digão: O único ex-jogador em nossa lista, Digão foi um zagueiro imponente que ficou principalmente conhecido por jogar no super Milan de Kaká. O zagueiro prometeu muito em seu início de carreira, mas acabou por desiludir ao nunca se afirmar em Itália. Esteve emprestado a cinco (!) times antes de assinar pelo New York Red Bulls dos Estados Unidos, de onde se retirou em 2013 sem participar em um único jogo.

5. Nycole Raysla: Uma atacante natural de Brasília, Nycole Raysla é uma das novas estrelas da seleção feminina de futebol do Brasil. Com alma de goleadora, Raysla já marcou mais de 30 gols desde que chegou ao Benfica em 2019.

6. Ângelo Gabriel: Nascido em 2004, Ângelo Gabriel é um jovem atacante de Brasília que completou mais de 90 jogos pelo Santos entre 2020 e 2023. Foi contratado pelo Chelsea no ano passado e imediatamente emprestado aos franceses do Estrasburgo, aonde vai ganhando destaque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

7. Daniel Matsunaga: O caso mais estranho de nossa lista! Matsunaga nasceu em Brasília em 1988, mas mudou-se para as Filipinas em 2011 para ser jogador profissional de futebol. Passou toda sua carreira nas Filipinas, sem grande sucesso, antes de se retirar em 2020. Na verdade, Matsunaga só ficou famoso por participar em dramas televisivos das Filipinas e por ser bonito, e não por suas qualidades como atleta. Mesmo assim, é notável que Matsunaga tenha balanceado uma carreira como ator/modelo com uma carreira como futebolista.