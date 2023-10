7 jogadores de futebol latinos que fazem sucesso no exterior

Cada vez vemos times com jogadores que não são do seu país de origem. Por esse motivo, listamos diversos jogadores de futebol latinos que fazem sucesso no exterior

Se você parar para pensar um minutinho em um nome de jogador de futebol latino que faz sucesso no exterior, qual nome vem a sua cabeça? No caso dos brasileiros, temos muitos, não é mesmo?

A busca de clubes do exterior pelos jogadores de futebol latino já acontece há anos e, com isso, muitos deles, quando começam a jogar bola, já vem com este sonho de jogar fora do seu país. E, neste caso, principalmente, na Europa.

De acordo com o ranking, realizado pelo CIES Football Observatory, o Brasil é o país que mais exporta jogadores, com mais 1200 atletas. Ainda na América Latina, temos a Argentina na terceira posição.

De acordo com o ranking, realizado pelo CIES Football Observatory, o Brasil é o país que mais exporta jogadores, com mais 1200 atletas. Ainda na América Latina, temos a Argentina na terceira posição.

Para ter mais chances de acertos, quanto mais souber de cada jogador e seus times, melhores as probabilidades de dar seus palpites e aproveitar a diversão do futebol junto com o jogo, não acha? Então, bora para lista?

Conheça quais são os jogadores de futebol latinos que fazem sucesso no exterior

As exportações de jogadores é um hábito muito comum neste segmento e, sempre que tem a abertura da janela de transferências, que é o momento em que os clubes podem fazer negociações, somos impactados por novas contratações. Geralmente, esta decisão são as organizadoras de campeonatos.

Por esse motivo, listamos os jogadores de futebol latinos que fazem sucesso no exterior.

1 – Lionel Messi

Vamos começar a lista com um dos maiores jogadores de futebol latino. O argentino que, atualmente, joga no Inter de Miami, nos Estados Unidos, teve uma longa carreira no Barcelona, também teve uma passagem pelo Paris Saint Germain.

2 – Neymar

O brasileiro também faz muito no exterior. Revelado pelo Santos, mas começou a carreira na Portuguesa Santista, o jogador tem um contrato com o Al-Hilal, na Arábia Saudita.

Porém, Neymar jogou pela primeira vez em um time fora do Brasil quando foi contratado pelo Barcelona, em 2013. Lá, ele ganhou diversos títulos, incluindo, Copa do Rei e Liga dos Campeões. Ele também passou pelo Paris Saint Germain, onde ficou de 2017 a 2023.

3 – Alexis Sánchez

O atacante chileno iniciou a sua carreira pelo Cobreloa e teve a primeira contratação fora do seu país, em 2007, quando foi emprestado para o River Plate, da Argentina.

Em 2011, foi contratado pelo Barcelona e, depois disso, passou por diversos clubes. São eles: Arsenal, Manchester United, Internazionale (time que joga atualmente) e Olympique de Marseille.

4 – Vinícius Júnior

Um dos atuais craques do Real Madrid, Vinícius Jr. não poderia ficar de fora da lista dos jogadores de futebol latinos que fazem sucesso no exterior, não é mesmo?

Revelado pelo Flamengo, o carioca foi vendido para o clube espanhol em 2018. Inicialmente, ele foi inscrito como atleta do Real Madrid Castilla para se adaptar ao novo clube. A estreia no Real Madrid, como jogador do time principal, aconteceu em 29 de setembro de 2018.

5 – Enzo Fernández

O argentino que começou a carreira, 2005, no Club La Recova, foi para a Europa, em 2022, contratado pelo Benfica. Porém, na janela de transferência no começo de 2023, ele foi anunciado como a nova contratação do Chelsea, que desembolsou 121 milhões de euros (equivalente a mais de R$600 milhões) por Enzo Fernández.

6 – Federico Valverde

O meio-campista é considerado um dos jogadores do Uruguai que estão na melhor fase. O jovem, atualmente, joga no Real Madrid e foi descoberto pelo Peñarol.

Com muita habilidade e versatilidade, Federico Valverde ganhou a Bola de Prata no Mundial de Clubes, que aconteceu no começo de 2023.

7 – Alisson Becker

Para fechar a lista com os jogadores de futebol latinos que fazem sucesso no exterior, o goleiro da Seleção Brasileira, Alisson Becker atua no Liverpool desde 2018.

O gaúcho, em 2019, ganhou a Luva de Ouro da Premier League, além de já ter levado para casa outros troféus durante a carreira.

E para você? Quais são os jogadores de futebol latinos que fazem sucesso no exterior? Deixe a sua opinião nos comentários.

