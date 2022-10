5 informações importantes sobre a Copa do Mundo de 2022

Hoje, ao longo deste nosso conteúdo, vamos falar tudo que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de 2022.

Com a chegada da Copa do Mundo, vemos que muita gente vai querer apostar. Por isso, hoje, neste nosso conteúdo, nós vamos tirar as principais dúvidas que você pode ter a respeito da Copa do Mundo.



Agora, vamos lá!

Quando vai começar a Copa do Mundo?

Como primeiro ponto sobre a Copa do Mundo, para quem ainda não sabe quando ela vai começar, vemos que a Copa iniciará daqui a pouco. Nesse caso, vemos que ela começará no dia 20 de Novembro.

Por isso, para os grandes fãs de futebol que estão ansiosos para a Copa do Mundo, podemos saber que ela começará em menos de um mês.

Quando acabará a Copa?

Agora que você já sabe quando a copa começará, é importante falarmos sobre o final da Copa. Nesse caso, tendo em vista que a Copa vai começar no dia 20 de Novembro, vemos que ela durará um pouco menos de um mês.

Desse modo, ela começa dia 20 de Novembro e termina no dia 18 de Dezembro. Para aqueles que são grandes fãs do Futebol, vemos que dá quase um mês inteiro de muita comemoração e emoções com os jogos da copa do mundo

Quantos jogos terão na Copa?

Uma outra dúvida muito comum em relação a Copa é sobre os jogos que terão. De forma muito prática, vemos que terão 64 jogos na Copa do Mundo de 2022.

Dentre esses jogos, veremos que existem 32 seleções classificadas.

Assim, como você já deve saber, o Brasil está entre essas seleções classificadas para a Copa do Mundo.

Performance do Brasil na Última Copa

Ainda falando sobre a copa do mundo, é importante comentarmos um pouco sobre a performance do Brasil na última Copa.

Para aqueles que não puderam assistir ou que não se lembram muito bem, na última copa, no caso, na copa do mundo de 2018, o Brasil teve uma boa performance, o que deu uma esperança a muitos, mas não foi tudo aquilo que esperávamos.

No caso, acabamos ficando na sexta colocação, tendo um acumulado de 10 pontos.

Obviamente, como já mencionamos, é uma colocação justa, mas longe daquilo que esperávamos.

Neste ano de 2022, vemos que as esperanças são ainda maiores. Realmente há muitos brasileiros esperando que o Hexa venha.

Onde assistir a Copa do Mundo de 2022?

Como último ponto deste nosso conteúdo, é importantíssimo te falar sobre onde assistir a Copa do Mundo. Pois bem, para aqueles que estão querendo saber onde assistir, vemos que existem sim algumas sugestões interessantes para você assistir.

Uma delas é por meio do SportTV. Mas, como outra opção para que você consiga assistir, vemos que também é possível ver usando o Globoplay.

Bom, por hoje ficamos por aqui. Esperamos que este nosso conteúdo tenha lhe auxiliado.