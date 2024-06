5 Dicas Para Escolher o Melhor Bônus de Boas-Vindas

Pesquisar e comparar preços e vantagens é indispensável para qualquer consumidor consciente. Só mesmo comparando valores e características se pode identificar qual produto oferece melhor relação custo-benefício. Com sites de apostas, não é diferente.

Lendo as Letras Miúdas

Afinal, existe uma série de critérios para determinar se um bônus de boas vindas é mesmo vantajoso ou não.

A Lei das Bets, sancionada pelo presidente Lula no início deste ano, autoriza apostas online, tanto em esportes quanto em sites de cassino. A nova lei põe fim a um longo período de limbo jurídico e define regras tanto para empresas quanto para jogadores. O mercado nacional já conta com centenas de sites de cassino e com a regulamentação recém-aprovada, o número de plataformas deverá aumentar ainda mais.

As ofertas de boas-vindas são as principais armas destas plataformas, buscando oferecer vantagens exclusivas e atrair novos clientes. O número de sites de cassino não pára de crescer, o que significa cada vez mais ofertas de boas-vindas chegando no mercado.

Abaixo estão algumas dicas para identificar facilmente as melhores ofertas.

Comparação de Valores

As promoções de boas-vindas normalmente incluem bônus proporcional ao valor depositado. Por exemplo, é comum encontrar ofertas como “100% de bônus para depósitos até X”. Isso significa que o jogador receberá de bônus o mesmo valor que foi depositado, dentro do limite pré-estabelecido. É comum também encontrar pacotes de boas-vindas incluindo rodadas grátis. Quanto maior for este valor, melhor.

Requisitos de Apostas

O requisito de aposta é um critério fundamental em qualquer oferta. O requisito de aposta define quantas vezes o bônus e saldo devem ser apostados, antes de serem convertidos em dinheiro. Se a oferta concede um bônus de R$ 50 com requisito de aposta de 20x, isso significa que o jogador deverá apostar R$ 1.000 (50×20) a partir deste bônus, para poder sacar seus ganhos. Quanto menor o for o requisito de aposta, melhor.

Limites e Prazos

Os créditos e rodadas grátis concedidos nestas promoções têm um prazo de validade. Após este prazo, créditos e rodadas restantes são cancelados. Deve-se verificar os prazos das ofertas e preferir aquela que der mais tempo para usufruir do bônus. Além disso, este bônus pode vir com um limite diário de utilização.

Opinião de Outros Jogadores

Pesquisar a opinião de jogadores que já aderiram à oferta pode trazer informações relevantes, tanto sobre a oferta quanto sobre o site de apostas. É inteligente procurar por depoimentos em fóruns especializados e sites de reclamação para se certificar de que a oferta é mesmo tudo aquilo que diz ser.

Termos e Condições

Nos Termos e Condições, os jogadores podem conhecer os detalhes do bônus. Partindo do T&C do site, é possível comparar outros critérios relevantes, como limites mínimos e máximos para depósito, formas de pagamento, quais jogos contribuem para o requisito de apostas, etc.

Entrando Com O Pé Direito

Imageporb u_ikll9rvaom – Pixabay

A oferta de boas-vindas, sem dúvida, é a mais generosa que se espera em qualquer site de apostas. É fundamental ler com atenção todos os critérios da promoção e ouvir, quando possível, a voz dos mais experientes, em fóruns e blogs. Os apostadores devem ainda manter o controle sobre seus prêmios, pois há um imposto de 15% sobre ganhos acima de R$ 2,2 mil.