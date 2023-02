5 dicas de jogos que dão criptomoedas

As chamadas criptomoedas são o assunto do momento. A ideia surgiu com o Bitcoin, mas o mercado cresceu tanto que hoje já são diversas opções para investir, cada uma com suas características próprias.

Com isso, muitas pessoas estão interessadas no segmento e desejam ter as moedas digitais na sua carteira virtual. Contudo, nem todos sabem que não necessariamente é preciso comprá-las. Existem jogos que dão criptomoedas como recompensa.

Então se essa é uma vontade sua, não perca o conteúdo abaixo. Preparamos uma lista com cinco das melhores opções para ganhar moedas com games virtuais.

Bitcoin Solitaire

O primeiro jogo que vamos citar aqui nessa lista é o Bitcoin Solitaire, não é difícil de adivinhar que esse game premia os usuários com a moeda digital mais famosa do mundo atualmente.

Para começar a jogar não é necessário experiência ou grandes habilidades, pois se assemelha muito ao famoso jogo de cartas nomeado “Paciência”. São vários desafios virtuais em que os usuários vão resolvendo e acumulando pontos.

Esses pontos acumulados pelos acertos no jogo, podem ser trocados por frações de Bitcoin, já que a sua cotação é alta. Depois, essas criptomoedas são transferidas para a carteira virtual do usuário, quando ele desejar.

Além disso, uma vantagem muito interessante desse game é que ele está disponível gratuitamente na loja de aplicativos do Google. Ou seja, uma ótima opção para quem não quer gastar com a compra de jogos.

Axie Infinity

Quando se fala de jogos para ganhar criptomoedas, o Axie Infinity é um dos mais conhecidos. Na verdade, foi quem iniciou essa ideia de criar games com a premiação de moedas digitais aos usuários e hoje possui um público enorme.

Todo esse sucesso está relacionado ao estilo do jogo que atrai pessoas que gostam desse nicho. Inspirado em Pokémon, os usuários interagem com os “Axies”, nome dado aos NFTs, espécies de bichinhos virtuais da plataforma.

Cada um desses Axies conta com características próprias como, por exemplo, habilidades diferentes. Alguns com mais força, outros com mais velocidade e assim por diante, cabendo ao jogador montar a melhor equipe.

O objetivo é escolher os tokens corretos para vencer as batalhas, enfrentando outros usuários do jogo. Ao ser vitorioso, conquista uma Smooth Love Potion, criptomoeda da rede Ethereum que pode ser trocada depois.

Alien Run

Outro game que vale a pena conhecer é o Alien Run, foi um dos pioneiros na operação com a tecnologia blockchain para oferecer recompensas aos usuários que podem ser trocadas por frações de Bitcoins.

Para isso, é necessário cumprir a dinâmica do jogo, ou seja, vencer os desafios e avançar de fase. Em cada uma das etapas o jogador deve combater os inimigos com comandos como o de pular e correr.

Somente da quinta fase em diante o usuário começa a coletar os pontos que serão trocados pelas criptomoedas futuramente. Seguindo uma regra de progressão, quanto mais alto o nível melhor a recompensa.

O jogador pode ainda usar os benefícios recebidos nas missões diárias para comprar upgrades e facilitar o avanço nas etapas mais complicadas. O aplicativo está disponível para Android.

Neon District

Quem gosta ou já quis jogar Role Playing Game, o famoso RPG, vai se interessar por essa opção que vamos apresentar. O Neon District é mais um dos jogos que dão criptomoedas como prêmio e segue essa dinâmica.

O jogo acontece em um universo fictício, os usuários criam seus personagem e montam equipes para combater os desafios. Os jogadores podem ainda guardar itens de coleção como armaduras usadas nas lutas.

Esses itens exclusivos podem, inclusive, ser vendidos dentro da própria plataforma para outros usuários que desejarem, sendo mais uma forma de se beneficiar com o jogo e um diferencial para os demais aqui citados.

Além disso, como é o principal objetivo das pessoas que utilizam, os pontos acumulados ao vencer as batalhas propostas são trocados por frações de Bitcoins, que depois são transferidas para a carteira virtual.

My Crypto Heroes

Não é só o Neon District que funciona com a dinâmica RPG, o jogo My Crypto Heroes também segue essa lógica e é um dos games mais populares do segmento nos últimos anos, em 2021 ocupou a primeira posição no volume de transações.

Os usuários precisam vencer batalhas de lutas entre personagens e também explorar territórios novos para coletar pontos. Os torneios permitem convidar outros jogadores para o desafio e obter ainda mais recompensas.

Os benefícios são trocados para as partes de Bitcoins, mas é possível lucrar também fazendo a venda de alguns itens especiais encontrados ao longo do jogo. Por isso, o tempo de jornada conta muito.

O My Crypto Heroes está disponível apenas na versão para computador, logo não se pode baixá-lo no celular. Mesmo assim, atrai muitos jogadores por ser divertido e dar boas recompensas de criptomoedas.

Vale a pena jogar para ganhar criptomoedas?

Depois de conhecer todos esses jogos, fica a dúvida se vale a pena investir seu tempo ou até dinheiro para ganhar as moedas digitais dessa forma. É um jeito interessante para quem busca uma outra alternativa além da tradicional compra.

O que o jogador precisa ter em mente é que se trata do ganho de recompensas a longo prazo. Já que, para coletar pontos é preciso passar pelas fases e desafios estabelecidos pelos diversos aplicativos.

Mas se você tem disposição para se dedicar e habilidade para combater os adversários, pode ser sim uma ótima opção para ganhar frações de Bitcoin ou outra criptomoeda.