5 Contratações que fizeram clubes europeus se arrepender amargamente

No mundo do futebol do Brasileirão às ligas mundiais, as contratações de jogadores são muitas vezes celebradas como grandes investimentos capazes de elevar o desempenho de um clube e conquistar troféus. No entanto, por trás das expectativas elevadas e dos contratos milionários, há histórias de contratações que se transformaram em verdadeiros pesadelos para as equipes envolvidas.

Atualmente, com contratos de patrocínios maiores envolvendo sites de apostas esportivas, os clubes dispõem de mais dinheiro para contratar grandes jogadores, mas isso não os exime de cometerem erros crassos algumas vezes.

Nesse artigo, selecionamos algumas das contratações do futebol europeu que se mostraram um verdadeiro fiasco para os times. Veja como ficou a lista:

Romero Lukaku no Chelsea (2021)

Lukaku explicou que seu retorno ao Chelsea tinha como objetivo resolver “assuntos inacabados”, uma vez que não havia marcado um gol sequer durante sua primeira passagem pelo Stamford Bridge. No entanto, após liderar a equipe em gols durante a primeira temporada, sua segunda temporada se revelou uma grande decepção: apenas 15 gols em 44 jogos, um retorno muito abaixo do esperado considerando o investimento de 97,5 milhões de libras (equivalente a mais de R$ 608,9 milhões na atual cotação) feito por seus serviços.

Ousmane Dembélé no Barcelona (2017)

Em 2017, o Barcelona adquiriu o francês Ousmane Dembélé por 105 milhões de euros (aproximadamente R$ 565 milhões), atribuindo-lhe a difícil tarefa de substituir Neymar. No entanto, as expectativas do clube catalão foram frustradas devido à falta de comprometimento demonstrada por Dembélé. Ao longo de cinco anos, o atacante francês contribuiu pouco para a equipe e, em 2023, solicitou sua saída, rumo ao PSG.

Eden Hazard no Real Madrid (2019)

Em 2019, Eden Hazard deixou o Chelsea para ingressar no Real Madrid em uma transferência avaliada em 115 milhões de euros (equivalente a R$ 505 milhões na época). Naquele momento, o belga figurava entre os melhores jogadores do mundo e era o destaque do clube londrino. Contudo, sua passagem pelo Real Madrid foi marcada por grande decepção. Lesões frequentes, problemas de peso e falta de intensidade prejudicaram o desempenho do atleta, que disputou apenas 54 partidas ao longo de cinco anos.

Philippe Coutinho no Barcelona (2018)

Quem não se recorda das atuações brilhantes de Philippe Coutinho vestindo a camisa do Liverpool? O talento do brasileiro floresceu na Inglaterra, porém, sua trajetória em solo espanhol não seguiu o mesmo rumo. Após sua contratação pelo Barcelona em 2018, por um valor de 120 milhões de euros, Coutinho não conseguiu replicar seu sucesso anterior e acabou sendo emprestado em diversas ocasiões antes de deixar definitivamente o clube em 2022.

João Félix no Atlético de Madrid (2019)

Após se destacar pelo Benfica na temporada 2018/19, João Félix emergiu como um dos talentos mais promissores do futebol mundial. Tamanha era sua promessa que o Atlético de Madrid desembolsou 126 milhões de euros (aproximadamente R$ 680 milhões) para garantir os serviços do jovem atacante português. Seu primeiro ano na equipe foi promissor, contribuindo para a conquista da Liga Espanhola. Contudo, ao longo do tempo, surgiram desentendimentos entre Félix e o técnico Simeone, resultando em uma queda significativa de seu desempenho e classificando sua contratação como uma das piores do século. Atualmente, Félix está emprestado ao Barcelona e não parece ter planos de retornar a Madrid.