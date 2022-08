5 Casas de Aposta que Aceitam PIX 2022

Um dos principais problemas que os apostadores brasileiros precisam enfrentar em suas jornadas de aposta esportiva, é uma certa escassez de métodos de pagamento acessíveis e práticos, encontrar casas de aposta que aceitam pix pode ser um processo trabalhoso. Isso acontece, pois, a grande maioria das casas de apostas presentes no mercado brasileiro, são estrangeiras.

Por isso, estas plataformas vêm para o Brasil e adaptam seus serviços, ferramentas, linguagem e também os métodos de pagamento. Mas, nem sempre conseguem oferecer métodos realmente úteis para os seus usuários brasileiros.

Felizmente, já existem casas de aposta que oferecem o PIX como métodos de pagamento, mas, ainda é preciso procurar bem para encontrar. Se você está procurando, não se preocupe, pois neste artigo nós trouxemos as cinco melhores casas de aposta que aceitam PIX e ainda vamos entender melhor o processo de escolha de uma plataforma como esta, acompanhe até o final.

Lista de Casas de Aposta Que Aceitam PIX

Para começar o artigo com o pé direito, separamos já aqui abaixo uma lista com as cinco melhores casas de aposta que aceita pix para que você já vá se ambientando. É importante dizer que, todas as plataformas que escolhemos para inserir em nossa lista passaram por um processo de avaliação rigoroso e foram consideradas seguras e confiáveis, agora confira a lista:

Betano – Esporte Bônus de até R$300 + Apostas Grátis* 1xbet – Bônus de 100% até R$1.200 em esportes HotBet – Esporte Bônus de 100% até R$500 Brazino777 – Pacote de Bônus Esportivo de até R$4.000 22Bet – 100% até R$600 em apostas esportivas

Como Escolher a Melhor Casa de Aposta com PIX

Agora, vamos ver melhor o que cada uma das casas de aposta que selecionamos tem a oferecer tanto em pontos positivos, quanto negativos:

Esta é uma casa de apostas confiável que vem investindo alto no mercado brasileiro, não é à toa que a Betano é a patrocinadora de grandes times brasileiros como o Fluminense e o Atlético Mineiro. Além do bônus de boas-vindas, um dos maiores destaques desta casa de apostas são as super odds que oferecem odds bem acima da média por um certo período.

Pontos positivos

Mais de 30 esportes e modalidades oferecidos

PIX como método de pagamento

Pontos negativos

Atendimento ao cliente apenas em horário comercial

App apenas para Android

Uma das plataformas mais experientes do mercado internacional, a 1XBET passou por todas as fases de mudança deste mercado e, não só sobreviveu, mas se mostrou mais forte assumindo a ponta das mais populares por vários anos. Além de ser um dos sites de apostas que aceitam pix, um dos principais destaques desta plataforma é o seu suporte para aceitar criptomoedas.

Pontos positivos

Aceita criptomoedas e PIX

Mais de 40 esportes e modalidades oferecidos

Pontos negativos

Site pouco intuitivo

Rollover de bônus alto

Apesar de ser a casa de apostas mais nova no mercado entre as outras que apresentamos nesta lista, a Hotbet já mostrou que veio para brigar com as grandes plataformas e oferece uma plataforma completa com tudo o que um bom apostador precisa.

Pontos positivos

Boa variedade em esportes e modalidades

Aceita PIX

Pontos negativos

Taxas aplicadas em saques

Tradutor automático no chat ao vivo

Uma plataforma de apostas criada para atender o apostador brasileiro, o Brazino faz muito bem o seu trabalho oferecendo uma experiencia satisfatória, além de estar investindo alto em propaganda.

Pontos positivos

Site intuitivo totalmente traduzido para PT-BR

Atendimento ao cliente disponibilizado 24/7

Pontos negativos

Site pouco intuitivo e lento

Não oferece Cash Out

A 22BET é uma das mais antigas plataformas neste mercado e se manteve entre as melhores do mercado internacional por vários anos. Só isso já diz muito sobre a marca e sobre como ela trata seus usuários, mas, esta que é uma das casas de aposta pix, ainda oferece um bônus de boas-vindas de 100% até R$600.

Pontos positivos

Opções variadas e acessíveis de pagamento

Odds acima da média do mercado

Pontos negativos

Atrasos relatados no processo de saque

Streaming sem imagem dos jogos ao vivo

O processo de escolher uma casa de apostas que, além de ter o PIX como método de pagamento, seja confiável e segura, quase sempre é deixado de lado pelos apostadores. O que é um erro comum, mas que pode ser fatal, tendo em vista que muitas plataformas estão operando em nosso mercado apenas com o objetivo de aplicar golpes e fraudes.

Por isso, é importante estar atento e seguir um processo de avaliação que leva em conta alguns requisitos básicos, vamos entender melhor quais são estes requisitos abaixo e logo depois vamos ver quais as principais vantagens e desvantagens das casas de aposta que selecionamos para a nossa lista.

Licença

A licença é um documento obrigatório em qualquer casa de apostas, deve estar ativo e ser emitido por uma instituição reguladora oficial e reconhecida no mercado.

Segurança

Para ser considerada segura, a casa de apostas deve oferecer, pelo menos, duas ferramentas básicas de segurança de dados: Certificado SSL e o Protocolo HTTPS.

Opções em vantagens

Além dos itens básicos que vimos acima, é importante verificar o que a casa tem a oferecer. Tipos de aposta, variedade em esportes, e-sports e modalidades, além de serviços de atendimento ao cliente.

Métodos de pagamento

Por último, mas não menos importante, é importante verificar os métodos de pagamento para saber se esta é uma casa de aposta que aceita pix, além de outros métodos de pagamento acessíveis.

Como Depositar com PIX nas Melhores Casas de Aposta?

Apostadores mais experientes e que utilizaram por muito tempo métodos de pagamento menos eficientes, podem ficar confusos quando dizemos que o PIX é um método simples e muito prático de se utilizar. Não é à toa que este é o método de pagamento mais utilizado no Brasil, ele é gratuito, rápido e prático.

Para utilizá-lo em casas de aposta pix para depósito não é diferente, o processo é tão simples que podemos resumir em alguns passos:

Acesse a área de usuário e clique na opção de pagamentos

Todo usuário cadastrado possui uma área de usuário, acesse a sua e procure pela opção de pagamentos, clique nela para iniciar o processo.

Selecione depósito e logo depois o PIX como método de pagamento

Dentro da opção de pagamentos, escolha a opção de depósito, logo depois uma lista de métodos de pagamento será exibida, escolha o PIX para continuar.

Escolha o valor a ser depositado, copie o código gerado e cole em seu aplicativo de banco

Insira o valor que deseja deposita e a casa de apostas apresentará logo depois um código único de PIX que é gerado na hora e servirá para o pagamento. Copie o código e cole em seu aplicativo de banco, como um pagamento via PIX comum.

Confirme a operação

Confirme a operação em seu aplicativo de banco, se certificando que o pagamento foi feito, se possível salve o comprovante.

Aguarde alguns segundos para a efetivação

Pronto! Basta aguardar alguns segundos para que o seu depósito via PIX seja confirmado pela casa de aposta pix.

Outros Métodos de Pagamento Populares Nos Sites de Aposta Brasileiros

Caso o PIX ainda não seja uma opção para que você possa fazer as suas apostas esportivas, existem outros métodos de pagamentos acessíveis como:

PicPay

Boleto Bancário

Transferência Bancária

AstropayCard

Perguntas Frequentes Sobre Casas de Aposta que Aceitam PIX

É seguro utilizar o PIX em casas de aposta?

Sim, o PIX é um método de pagamento desenvolvido pelo próprio Banco Central, é completamente seguro de se utilizar em uma casa de apostas confiável e segura.

Quais as vantagens e desvantagens de depositar com PIX?

As principais vantagens e desvantagens de utilizar o PIX são:

Vantagens

Método de pagamento gratuito e sem taxas

Simples e prático de se utilizar

Desvantagens

Ainda não é oferecido na maioria das casas de aposta

Poucas vezes está disponível para saques

Posso sacar meus ganhos em casas de aposta com PIX?

Sim, muitas casas de apostas oferecem suporte para aceitar o PIX como método de pagamento tanto para depósitos quanto para saques, verifique em sua plataforma.