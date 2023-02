4 curiosidades sobre jogos de cassino que todo jogador deveria conhecer

Blackjack, roleta, máquinas caça-níqueis…Uma grande parte dos adultos que hoje em dia habitam o mundo têm desfrutado de algum dos diferentes jogos de casino disponíveis no mercado pelo menos uma vez em suas vidas.

Embora saibam as regras dos divertimentos mais populares, a maioria dele não está ciente sobre alguns fatos curiosos que envolvem o nascimento, a história e as características atuais destas formas de entretenimento.

Se você costuma se divertir cada vez que ganha um bônus em um cassino online no Brasil mas gostaria de saber mais sobre as curiosidades dos diferentes jogos, está na página certa.

4 jogos de azar e suas curiosidades

Acha que sabe tudo sobre a roleta? Pensa que os slots não tem segredos para você? Continue a ler e descubra fatos curiosos sobre os jogos mais populares.

A roleta nem sempre foi como a conhecemos hoje

Nem todos o sabem, mas quando a roleta foi criada não continha o zero, senão que os números iam do 1 até o 36. O número 0 foi adicionado pelos irmãos franceses Blanc, com o intuito de aumentar a vantagem do cassino, pois quando a bolinha cair nesse número, os participantes não ganham, pois não há possibilidade de apostar nele.

Anos mais tarde, quando a roleta chegou ao continente americano, os donos das casas de jogo adicionaram o duplo zero para incrementar mais ainda as probabilidades de ganhar da casa. Este tipo de roleta é conhecida como americana.

Cervantes chegou a conhecer o blackjack

A primeira referência ao blackjack aparece no livro “Rinconete y Cortadillo”, escrito pelo célebre escritor espanhol Miguel de Cervantes no século XVI. Isto indica que nessa época o jogo já existia, mas era conhecido como “vingt et un” ou vinte e um, em português.

Ao chegar aos Estados Unidos, fato que foi possível graças à imigracao europeia, ganhou o nome de blackjack. Esta denominação deriva do fato de que as casas de apostas pagavam aos jogadores um bônus toda vez que eles conseguiam construir suas mãos com uma carta jota – chamada de jack no idioma inglês- e um ás de espada, de cor negra ou black, em inglês.

Os caca-niqueis nem sempre tiveram frutas

Inventadas nos Estados Unidos no ano de 1985 pelo imigrante alemão Charles Fey, no início as máquinas caça-níqueis tinham imagens de pedras, espadas, corações e diamantes. No entanto, a partir de 1909 começaram a aparecer slots com frutas, ícones que ainda se associam a estes dispositivos.

Qual foi a razão da aparição? Devido a que a legislação desse momento proibiu os prémios monetários, gerando que durante anos os apostadores recebessem chicletes de diferentes sabores frutais toda vez que resultavam ganhadores. Essa é a origem das frutas nos slots.

O poker tem uma mão cujo nome faz referência a um crime

Alguma vez escutou a história da “mão do homem morto”? Embora pareça uma piada, denomina a mão composta por um par duplo de ases e oitos.

De acordo com um popular livro do início do século XX, no ano de 1876 no Far West, Estados Unidos, um pistoleiro chamado Wild Bill Hickok estava no Saloon Nuttall & Mann ‘s em Deadwood, Dakota do Sul, preparado para jogar.

Durante a partida, um homem entrou com uma arma de fogo e atirou na sua cabeça. Wild Bill Hickok morreu com um par duplo de ases e oitos na sua mão, dando início à lenda.