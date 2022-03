3 motivos para apostar agora mesmo na Mega Acumulada R$ 110 MILHÕES!

Acesse agora mesmo o Mega Loterias e garanta a sua fezinha online

Quarta-feira é dia do quê? É dia de MEGA-SENA ACUMULADA! E se eu fosse você, já garantia agora a sua aposta no sorteio de hoje (30), porque o prêmio está para lá de imperdível: são R$ 110 MILHÕES de reais para o sortudo que acertar todas as seis dezenas que serão reveladas ao vivo, diretamente do Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

E se você ainda não está convencido em participar deste super sorteio, espera um pouquinho … não toma uma decisão até conferir a lista que o Mega Loterias preparou para você, com as maiores vantagens em apostar online:

1 – Aposte até minutos antes do sorteio

Vamos direto ao que interessa? Só com o Mega Loterias você consegue registrar suas apostas até às 19h59 – literalmente minutos antes do sorteio acontecer!! É isso mesmo, optando pela modalidade ‘Bolões’ você tem até o último minuto para garantir sua cota de participação. Mas se você prefere apostar com os seus números da sorte, não se preocupe! A modalidade ‘Monte seu Jogo’ também fica disponível diariamente até às 16h.

2 – Melhor custo-benefício

Aqui você encontra os melhores preços do mercado lotérico, com apostas individuais na Mega-Sena por apenas R$ 6,00 e cotas nos melhores bolões estratégicos a partir de R$ 10,00. O Mega Loterias oferece diversas opções de pagamento para as suas apostas, como cartão de crédito, boleto e transferência bancária.

3 – Facilidade e 100% de segurança em todos os processos

O Mega Loterias foi pensado para trazer a melhor experiência em apostas lotéricas online, com muita praticidade e segurança. Além de possuir uma excelente avaliação no Reclame Aqui, o site ainda conta com um serviço completo e responsivo, que cuida de toda a parte burocrática. O melhor de tudo: você pode acompanhar os processos pelo site e ainda recebe todos os comprovantes e notificações diretamente no seu e-mail de cadastro.

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

Fonte: Mega Loterias