Rock&+ convida Mariá e Ricardi Bueno para o bate-papo desta semana

No Rock&+ — o podcast de Rock e diversidade do Jornal de Brasília — desta semana, os espectadores terão a oportunidade de conhecer melhor a cantora Mariá e o fundador do projeto SQQ Rock Kids, Ricardi Bueno. Em uma entrevista divertida e cheia de bastidores, nesta sexta-feira, a partir das 19h, eles falam de muita música e o uso do gênero para educar.

Mariá fala sobre como sua carreira vem se desenvolvendo e quais são os seus planos para o futuro. Com uma voz única e um estilo próprio, a cantora compartilha suas experiências e expectativas.

Ricardi Bueno, fundador do SQQ Rock Kids, fala sobre como surgiu o projeto e como é tocar para um público exigente, como o das crianças. Com uma abordagem inovadora e criativa, o SQQ Rock Kids tem conquistado o coração de muitas crianças e famílias.

Entrevistas Imperdíveis

