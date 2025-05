A maior edição de todos os tempos do Porão do Rock começa nesta sexta-feira (23) e se estende até o sábado (24), na Arena BRB, com atrações de renome internacional, bandas de Brasília e todas as regiões do Brasil, além de países da América do Sul. Antes mesmo dos portões se abrirem, o Rock&+ — o podcast de Rock e Diversidade do Jornal de Brasília — bateu um papo com Ivan Hauer, organizador do evento, que contará com grandes nomes, como Sepultura e Stone Temple Pilots.

A 26ª edição — em 2024 foi realizado apenas o evento “Pílulas do Porão do Rock” — terá mais de 30 bandas divididas em três palcos. Parte delas foi convidada e outras selecionadas por meio de seletivas que ocorreram em cada uma das cinco regiões do Brasil. Nesta edição, a organização priorizou a diversidade de sons.

Os novos talentos serão mesclados com grandes nomes do Rock, que atravessam gerações, como Raimundos, CPM 22, Dead Fish, Pense Baianasystem, Terno Rei, Matanza Ritual, The Mönic, Trampa, entre outros.

Nomes em franca ascensão também estão no line-up, como Cezar Degraf e Guizão, além de nomes que se destacaram nas seletivas, inclusive, do Distrito Federal.

Atrações principais

Foto: Divulgação/Porão do Rock

Maior nome da história do Rock brasileiro fora do país, o Sepultura foi formado em 1984, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é considerada uma das principais influências do metal brasileiro e uma das mais importantes do thrash metal do mundial. Com álbuns aclamados como “Beneath the Remains” (1989), “Arise” (1991), “Chaos A.D.” (1993) e “Roots” (1996). O Sepultura alcançou sucesso internacional e é conhecido por suas músicas agressivas e ritmadas.

Segundo a organização, essa é possivelmente a última apresentação do grupo no Distrito Federal. O Sepultura passou por mudanças na formação ao longo dos anos, incluindo a saída dos irmãos Cavalera, mas continua a ser uma das bandas de metal mais influentes do mundo. Com uma discografia extensa e uma legião de fãs, o Sepultura é considerado uma das principais bandas de thrash metal de todos os tempos, e sua influência pode ser vista em muitas outras bandas de metal.

Foto: Divulgação/Porão do Rock

Formada em 1989, a banda Stone Temple Pilots (STP) a banda alcançou grande sucesso nos anos 1990 e início dos anos 2000, vendendo mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo. Com 15 singles no Top 10 das paradas de rock da Billboard e um álbum na primeira posição das paradas pop, o STP é considerado uma das bandas de rock mais influentes dos anos 90.

A banda teve uma carreira marcada por altos e baixos, com períodos de hiato e mudanças na formação. Após a morte do fundador da banda Scott Weiland, em 2015, ela perdeu um de seus membros mais icônicos. Apesar disso, o legado do STP permanece, com a banda sendo classificada na 40ª posição da lista da VH1, Os 100 Maiores Artistas do Hard Rock. A banda continua a ser lembrada e celebrada por sua contribuição para o rock mundial.

Grandes nomes

Além das headlines, o festival deste ano apostará em grandes nomes, como o CPM 22 e Raimundos. As bandas dominaram o cenário durante os anos 1990 e 2000 com um Rock mais próximo do popular, mas sem abandonar a acidez do gênero.

Foto: Divulgação/Porão do Rock

Outros grandes nomes serão a aclamada banda Dead Fish e a Pense, que estiveram recentemente em eventos no Distrito Federal, em festivais como o Alto Volume e Backbone. Ainda estarão distribuídos nos três palcos, artistas como Fin del Mundo, da Argentina, e Admirável Clichê.

Passado e futuro

O Porão do Rock deu seus primeiros passos em 1998, ainda na Concha Acústica, com a união de várias bandas. Com o passar dos anos, o evento ganhou corpo e passou a receber artistas de diversas partes do Brasil e também do mundo.

Com o novo formato, o Porão do Rock ganha nova roupagem de festival de grande porte, com diversos palcos e atrações que estão se destacando pelo Brasil à fora e, também, na América do Sul.

Segundo Hauer, o objetivo para os próximos anos e trazer grandes nomes, quem sabe até o grupo inglês Arctic Monkeys.

Confira o line-up completo:

23/05 (sexta feira):

Sepultura

Raimundos

CPM 22

Dead Fish

Pense

Fin Del Mundo

Black Pantera

DFC

Velvet Chains

Little Quali

Bay Side

24/05 (Sábado)

Stone Temple Pilots

Baianasystem

Terno Rei

Matanza Ritual

Menores Atos

The Monic

Trampa

Adorável Clichê

Cassino Supernova

Cezar Degraf

Guizão

Serviço:

Data: 23 e 24 de maio de 2025

Local: Estacionamento da Arena BRB – Brasília