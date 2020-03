Evento com participação de Rodrigo Maia é cancelado por suspeita de coronavírus

PUBLICIDADE 

Um encontro que aconteceria na manhã desta terça-feira (10) foi cancelado. O evento é promovido pela ONG Todos Pela Educação e contou com a participação do deputado Rodrigo Maia. Um dos integrantes da organização estaria com suspeita de infecção por coronavírus.

O encontro já havia ocorrido na segunda-feira (9) e teria prosseguimento nesta terça-feira. Na segunda-feira, o evento contou com a participação de 500 pessoas, entre elas o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e de outros parlamentares, além de especialistas da área do ensino.

De acordo com a programação inicial, o evento terminaria na quarta-feira (11) e teria a presença do governador de São Paulo, João Doria, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. De acordo com a ONG, a decisão de cancelar o evento não partiu das autoridades de saúde, mas sim da própria organização que promovia o evento.