Tiago Satya lança “Tsuru” em contagem regressiva paraestreia do seu primeiro álbum

Com elementos do R&B e neo soul, a nova música chega nessa sexta e antecede o disco solo do artista programado para abril

Tsuru é o símbolo da arte secular de dobradura oriental, inspirado no pássaro sagrado do Japão, envolto de significados, lendas e crenças. Para este lançamento, Tiago Satya se inspirou no origami ao criar uma metáfora sobre a vida como uma folha de papel em que escrevemos histórias, anotamos lembranças e compomos a poesia de viver. E ao dobrarmos esse papel, as narrativas se misturam, as memórias se sobrepõem e tudo pode se transformar, levando em conta um detalhe fundamental: ninguém escreve sua história sozinho. É sobre essa temática que a emocionante e intensa música se desdobra, com uma estética musical que mescla o neo soul com R&B, revelando mais uma face do primeiro álbum solo do artista “Luminis”, que estreia no próximo mês.

Satya confessa que a nova música está entre as suas prediletas do disco, pois é uma das que mais representam a assinatura do seu som: “o álbum tem uma pegada mais experimental, mas as faixas “Jasmin”, “Tsuru” e “Luminis” (essa ainda inédita), carregam a mesma identidade com uma pegada de MPB misturada ao neo soul, jazz e pop”, conclui. A produção musical desta e das outras faixas do disco foi realizada de forma colaborativa entre Satya e os músicos da banda: Caco Gonçalves (Bateria), Gabriel Moraes (Baixo) e Paulo Thirso (Teclado).

Com uma letra tocante e intensa, “Tsuru” é uma declaração de entrega a uma pessoa de grande importância para o narrador, deixando uma interpretação aberta ao público de quem seriam esses dois interlocutores, como é possível ver nos versos: “sou um tsuru, sozinho nao posso voar/ vem me desdobrar / escreve a tua história em mim”.

O artista vem trabalhando em seu projeto solo nomeado Satya desde 2017, com o objetivo de unir poesia, música, dança, arte e uma de suas grandes paixões: viajar para conhecer o mundo. Nesse período, Tiago já participou de diversos festivais nacionais e internacionais como o LIFA Mexico (Cidade do México), Youbloom (Los Angeles), Indie Week (Toronto), Fuorisalone (Milão), Bier Jazz Festival (Brasília), entre outros. Além de manter, em paralelo, sua carreira como vocalista da banda ETNO.

Em abril, chega a todas plataformas digitais “Luminis”, o primeiro disco de Satya, que carrega uma sonoridade variada explorando sentimentos, ritmos e elementos musicais que pertencem à bagagem do artista, construída ao longo de seus 20 anos de carreira. As capas dos singles Jasmim e Tsuru contam com edições do designer e ilustrador Tiago Palma e revelam partes da obra final do álbum, que foi criada em aquarela e técnica mista por Felipe Bittar. Serão 3 músicas inéditas que irão compor as 8 faixas do disco, incluindo as já lançadas: Neon (2019), Hiato (2020), Sonhador (2020), Jasmim (2021) e Tsuru (2021).