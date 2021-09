JBr News #254 – Terceira via: há alguma cara para essa ideia?

As manifestações do fim de semana sem o PT mostraram a profunda dificuldade que há na construção da tal terceira via

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.As manifestações do fim de semana sem o PT mostraram a profunda dificuldade que há na construção da tal terceira via. Ela continua sendo uma ideia sem um nome, uma cara, que de fato empolgue o eleitorado. Na quarta-feira, MDB, PSDB, DEM e Cidadania iniciarão um seminário conjunto para discutir o país. Mas, de novo, em torno de quem, em torno de que projeto? As dificuldades na busca dessa alternativa eleitoral de centro são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.