O ato de Bolsonaro e suas consequências

A manifestação convocada por Bolsonaro no domingo (25) em São Paulo, foi uma inegável demonstração de força.

A manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo, foi uma inegável demonstração de força. Bolsonaro segue politicamente vivo. Segue sendo um líder de massas capaz de arregimentar uma grande quantidade de pessoas a seu favor. Mostra, assim, que mesmo inelegível, tem capacidade de influir no jogo das eleições municipais de outubro.

Politicamente, esse é o cenário. Juridicamente, porém, ainda que possa usar como escudo a demonstração de força política, é improvável que consiga conter o avanço das investigações contra ele. E, nesse sentido, Bolsonaro optou por propor uma trégua. Usou o apoio da multidão para pedir que se passe “uma borracha no passado”, para propor uma anistia aos que estão sendo condenados pelos atos de 8 de janeiro. Uma anistia que, ao final, incluiria a ele.

Os pesos político e jurídico do ato de domingo são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.