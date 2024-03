Mauro Cid fecha o cerco sobre Bolsonaro

A investigação da Polícia Federal avança sobre possíveis tramas no Palácio do Planalto durante o governo de Bolsonaro

O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid na segunda-feira (11) avançou casas importantes na investigação da Polícia Federal que apura se houve uma trama dentro do Palácio do Planalto, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, para dar um golpe de Estado no país. Mauro Cid precisava confirmar o que tinha sido achado em documentos e mensagens de celular na Operação Tempus Veritatis.

E também o que disseram em seus depoimentos os ex-comandantes do Exército general Freire Gomes e da Aeronáutica Baptista Júnior. Mauro Cid confirmou. Segundo ele, Bolsonaro conheceu, ainda como presidente, a minuta de golpe que previa a decretação de Estado de Defesa no país para uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E discutiu o teor da tal minuta em pelo menos cinco reuniões. A investigação, assim, vai fechando o cerco e complicando a situação de Bolsonaro.

É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.