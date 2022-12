JBr News Retrospectiva 2022 #002 – O Congresso Nacional

O eleitor brasileiro deixou após as urnas deste ano um grande desafio pela frente. Elegeu um governo formado por uma coalisão ampla

O eleitor brasileiro deixou após as urnas deste ano um grande desafio pela frente. Elegeu um governo formado por uma coalisão ampla, mas comandada por um partido de centro-esquerda. E elegeu para conviver com ele um Congresso de direita, conservador, cujas maiores bancadas na Câmara e no Senado serão do PL, o partido do presidente derrotado Jair Bolsonaro. Como essa situação foi construída é o tema do segundo episódio da Retrospectiva Especial 2022 do JBrNews, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.