JBr News Perspectivas 2023 – Os desafios da economia brasileira

Nos últimos momentos de seu governo, Jair Bolsonaro reforçou anúncios de entregas de indicadores melhores na economia. Mas a verdade é que diversos desafios ficarão para o próximo governo que toma posse em janeiro. O orçamento foi entregue sem previsão de recursos para uma série de investimentos. E há um cenário internacional incerto. Em contrapartida, o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva é visto com maior simpatia por boa parte dos demais países. Os desafios da economia são o tema do último episódio da Perspectiva Especial 2023 do JBrnews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.