JBr News Perspectivas 2023 – O novo governo e o Poder Judiciário

Como vimos na semana passada na Retrospectiva Especial 2022, o Poder Judiciário ganhou forte protagonismo nos últimos tempos no jogo de freios e contrapesos entre os poderes. Em 2023, prosseguirá esse protagonismo do Judiciário? Ou o fim dos seguidos questionamentos do sistema democrático brasileiro ajudarão a reequilibrar o jogo? O papel do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos demais órgãos do Judiciário no ano que começa é o tema da análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no quarto episódio da Perspectiva Especial 2023 do JBrNews.