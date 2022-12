JBr News Perspectivas 2023 – O novo Congresso brasileiro

No ano passado, o eleitor brasileiro escolheu um governo comandado por um partido de centro-esquerda e um Congresso com maioria conservadora

No ano passado, o eleitor brasileiro escolheu um governo comandado por um partido de centro-esquerda e um Congresso com maioria conservadora. Deixou, então, o desafio de convivência desses dois poderes de perfis opostos. Como será essa negociação? Quem serão os principais protagonistas. Em torno de que pontos tais negociações acontecerão. A análise do novo Congresso é o tema do segundo episódio da Perspectiva Especial 2023 do JBrNews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.