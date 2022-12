JBr News Perspectivas 2023 – A transição do governo Bolsonaro para o governo Lula

Nos meses que se seguiram à eleição presidencial, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) foi tomado por mais de 900 colaboradores, que integraram os grupos temáticos do governo de transição

Nos meses que se seguiram à eleição presidencial, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) foi tomado por mais de 900 colaboradores, que integraram os grupos temáticos do governo de transição, preparando o terreno para o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma transição marcada pela dificuldade das negociações para aprovar a PEC da Transição. Mostrando que não serão poucos os desafios que Lula provavelmente terá pela frente. A análise desses desafios é o tema do primeiro episódio da Perspectiva Especial 2023 do JBrNews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.