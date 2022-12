JBr News Perspectivas 2023 – A novidade para Lula: sua oposição tem militância

O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República terá para ele uma novidade

O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República terá para ele uma novidade. Ao contrário das duas outras vezes em que foi presidente, agora a sua oposição tem militância. E uma forte militância. Com grande capacidade de organização e que já demonstrou inclusive que pode ser violenta. Esse será o grande desafio que Lula terá pela frente. A análise de como serão essas relações de Lula com a sociedade estão no terceiro episódio da Perspectiva Especial 2023 do JBrNews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.