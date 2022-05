JBr News #398 – Eleição é poder e é dinheiro

O ponto em comum no cálculo do PSDB que demoveu o ex-governador de São Paulo João Doria da sua pré-candidatura

O ponto em comum no cálculo do PSDB que demoveu o ex-governador de São Paulo João Doria da sua pré-candidatura e o que fez o União Brasil sair das negociações da terceira via para lançar como pré-candidato seu presidente, Luciano Bivar, é o dinheiro. Mais especificamente, o uso o mais maciço possível do dinheiro do fundo eleitoral para turbinar as campanhas para deputado federal.

É essa eleição proporcional que define a distribuição tanto dos recursos dos fundos eleitoral e partidário quanto do tempo de propaganda de TV que, mesmo com o crescimento das redes sociais, continua definidor das escolhas dos eleitores. Assim, partido que não tem grandes bancadas na Câmara não tem dinheiro. E não tendo dinheiro não tem poder. Essa é analise de Rudolfo Lago para o JBr News.

