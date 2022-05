JBr News #397 – A eleição vai terminar no primeiro turno por exclusão?

A possibilidade de que a eleição venha a ser definida no primeiro turno foi levantada pelo diretor do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A possibilidade de que a eleição venha a ser definida no primeiro turno foi levantada pelo diretor do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra. Pelos números das pesquisas, Lula já está diante dessa possibilidade dentro de uma apertada margem de erro. Mas há outros fatores além disso que indicam para essa possibilidade de que tudo seja logo resolvido na primeira volta. Mas será que existe o risco de ele não ser o vitorioso nessa disputa? É o que Rudolfo Lago analisa no JBr News de hoje.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!