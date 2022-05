JBr News #396 – Lula, Bolsonaro e o dilema de Antônio Jó

Quem é mais velho talvez se lembre do samba que relatava as agruras de Antônio Jó, pai de oito filhos

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Quem é mais velho talvez se lembre do samba que relatava as agruras de Antônio Jó, pai de oito filhos, que precisava fazer com que o pouco que tinha para dar à sua família conseguisse satisfazer a todos. E Agostinho dos Santos cantava: “Todos queriam o bico, mas o bico era um só”.

Nesta curiosa eleição de 2022, polarizada como nunca, a formação dos palanques regionais disputando o apoio dos principais candidatos à presidência (Lula do PT e Bolsonaro do PL) vai lembrando um pouco as agruras da “Casa de Antônio Jó. Todos querem a vaga pro Senado ou para governador, mas a vaga é uma só. Isso é o que Rudolfo Lago analisa no JBr News.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!