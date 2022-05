JBr News #393 – Por que Moraes é o alvo? Porque ele vai presidir o TSE

Entre os ministros que o presidente Jair Bolsonaro não escolheu para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes é aquele com quem ele teria maior afinidade no campo das ideias

Entre os ministros que o presidente Jair Bolsonaro não escolheu para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes é aquele com quem ele teria maior afinidade no campo das ideias. Então por que ele foi escolhido como alvo do bolsonarismo? Porque ele será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de outubro. Simples assim. O objetivo é questionar o processo eleitoral. Se Bolsonaro perder, como as pesquisas hoje indicam, muito mais questionado. Mas questionado, talvez, mesmo se vencer, dentro de um possível processo de enfraquecimento de dentro para fora das instituições democráticas. Esse é a análise de Rudolfo Lago no JBr News.

