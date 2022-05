JBr News #392 – A nova arquitetura da destruição

O nazismo de Adolf Hitler criou em torno de si uma estética que procurava ser sofisticada, ainda que extremamente presunçosa

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O nazismo de Adolf Hitler criou em torno de si uma estética que procurava ser sofisticada, ainda que extremamente presunçosa e afetada, para reforçar seus conceitos de raça superior, nação supostamente destinada à supremacia sobre os demais povos. Bem distinta da estética da atual nova direita em que há um claro apuro em parecer tosco, o minimamente sofisticado possível. Com o intuito de colar no poder o cidadão médio, que se sente identificado com os governantes. Um ponto, porém, parece unir a estética sofisticada de outrora e a estética tosca da nova direita: a palavra “destruição”. É o que Rudolfo Lago analisa no JBr News de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!