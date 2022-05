JBr News #391 – Terceira via: crônica de uma morte anunciada

Nem João Doria nem Simone Tebet têm apoio total de seus próprios partidos

No JBr News de hoje:

Ainda existe espaço para uma terceira via? Tudo indica que não! Nem João Doria nem Simone Tebet têm apoio total de seus próprios partidos. Aquele que poderia ser o maior partido em torno da unificação, o União Brasil, já pulou fora. Vai com uma candidatura própria, de Luciano Bivar, que, na prática, é um salvo-conduto para que também seus caciques regionais escolham os seus caminhos. O principal motivo para que a terceira via não floresça é que a eleição deste ano ganhou contornos plebiscitários. É o que Rudolfo Lago analisa no JBr News.